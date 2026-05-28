Minería fue el sector de mayor crecimiento económico entre enero y abril, dice Energía y Minas

Joel Santos, ministro de Energía y Minas. ( FUENTE EXTERNA )

La minería se convirtió en el sector de mayor crecimiento de la economía dominicana durante el primer cuatrimestre de 2026, al registrar una expansión interanual de 10.7 %, de acuerdo con datos del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) publicados por el Banco Central y citados por el ministro de Energía y Minas este jueves.

Joel Santos atribuyó el desempeño al incremento en los niveles de extracción de oro y plata.

Según explicó, en una nota de prensa, el dinamismo del sector contribuyó al crecimiento acumulado de 4.0 % que experimentó la economía dominicana entre enero y abril de este año, superior al 2.7 % registrado en igual período de 2025.

Santos indicó que estos resultados se producen en un contexto internacional marcado por incertidumbre económica, debido a conflictos geopolíticos y al aumento de los precios del petróleo.

Precios de metales suben durante crisis

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/whatsapp-image-2026-05-28-at-92232-pm1-31ff6233.jpeg El aumento se registró en la extracción de oro y plata. (FUENTE EXTERNA)

“El sector minero es, además, el sector contracíclico por excelencia de la economía dominicana. Cuando hay crisis o turbulencias internacionales, los precios de los metales tienden a subir, permitiendo que la minería contribuya a estabilizar la economía nacional”, expresó el funcionario.

El ministro destacó además la riqueza geológica del país y el aporte histórico de minerales como oro, plata, cobre, níquel, bauxita y caliza al desarrollo económico nacional.

Asimismo, afirmó que la minería se ha consolidado como una de las principales actividades exportadoras del país, generando inversiones, empleos y aportes fiscales.

Precisó que durante 2025 las exportaciones mineras superaron los 2,500 millones de dólares, mientras que las contribuciones fiscales rondaron los 45 mil millones de pesos.

En cuanto al sector energético, el informe reflejó un crecimiento acumulado de 3.5 % entre enero y abril de este año.