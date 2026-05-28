La Camipe plantea modernizar marco minero tras crecimiento del sector de un 10.7 %

La Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (Camipe) consideró que el crecimiento de 10.7 % registrado por la minería entre enero y abril de 2026 debe servir como punto de partida para modernizar el marco legal del sector y aprovechar de forma responsable el potencial geológico del país.

La Camipe señaló que el crecimiento sostenido de esa actividad requiere un marco institucional moderno , reglas claras y procesos administrativos previsibles, donde principios como la seguridad jurídica , el debido proceso, la transparencia y la eficiencia regulatoria sean entendidos como garantías necesarias tanto para el estado como para las comunidades, los inversionistas y el desarrollo nacional.

Destacó que estos resultados confirman el papel estratégico de la minería formal como motor de crecimiento, generación de divisas, inversión productiva y encadenamientos económicos, especialmente en un contexto internacional marcado por incertidumbre geopolítica, presión sobre los costos logísticos y volatilidad en los precios de los combustibles.

"El desempeño demuestra que, cuando existe inversión, operación responsable y capacidad productiva, la minería puede seguir aportando al crecimiento económico nacional. Estos resultados deben motivarnos a continuar fortaleciendo las condiciones que permiten atraer inversión y asegurar que la actividad se desarrolle con responsabilidad social y ambiental", expresó Martín Valerio, director ejecutivo del gremio.

Recomendaciones de Camipe

Reiteró que la minería formal debe continuar avanzando bajo una visión de desarrollo sostenible, con cumplimiento ambiental, diálogo territorial, fiscalización efectiva y mecanismos que permitan que los beneficios de la actividad lleguen de manera tangible a las comunidades donde se desarrollan los proyectos.

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