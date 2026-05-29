Precios de gasolinas y gasoil subirán entre RD$2.00 Y RD$4.00

Un hombre echando combustible en una estación de gasolina. ( DIARIO LIBRE / FOTO DE ARCHIVO )

La gasolina premium y el gasoil óptimo experimentarán un incremento de RD$4.00 por galón, mientras que la gasolina regular y el gasoil regular aumentarán RD$2.00 por galón durante la semana del 30 de mayo al 5 de junio, informó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Asimismo, la entidad comunicó que, a partir de este sábado 30 de mayo, se aplicarán reducciones de RD$23.15 por galón al avtur y de RD$25.00 al kerosene. También se registrarán bajas de RD$9.00 en el fuel oil #6 y de RD$11.18 en el fuel oil #1.

Medidas del Gobierno para mitigar el impacto económico

La entidad informó que el Gobierno dominicano destinó RD$954.9 millones en subsidios para mantener sin variación los precios del gas licuado del petróleo (GLP) y otros combustibles.

Indicó que el GLP será subsidiado con 16.97 pesos por galón; la gasolina premium, con 28.41 pesos; la gasolina regular, con 47.81 pesos; el gasoil regular, con 57.81 pesos; y el gasoil óptimo, con 61.43 pesos, con el objetivo de evitar que el aumento de los costos internacionales impacte directamente a la población.

"Los subsidios que el Gobierno ha destinado a los combustibles en lo que va de año se acerca a los 18 mil millones de pesos, como parte del plan para mitigar el impacto de la crisis en el Medio Oriente en los bolsillos de los más vulnerables", agregó.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) y sus derivados, de referencia para nuestro país, se ha mantenido volátil en los mercados internacionales durante los últimos días, obligando a hacer reajustes en los precios finales, según el MICM.



