El petróleo de Texas sube un 2.7 %, hasta 89.72 dólares, tras ataques entre EE.UU. e Irán

La Bolsa española mantiene la caída de la apertura, con un leve retroceso de un 0.14 % y siendo junto a Londres la única plaza europea en negativo, y con el precio del petróleo brent, el de referencia en Europa, repuntando más del 3 % al no concretarse un acuerdo entre EE.UU. e Irán para finalizar la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz. A las 12:00 horas del mediodía, el IBEX 35 resta 26 puntos, el mencionado 0.14 %, y se sitúa en 18,336.3 puntos. ( EFE )

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este lunes un 2.7 %, hasta 89.72 dólares el barril, después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran ataques este fin de semana a la vez que trabajan en un acuerdo para poner fin a la guerra.

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI, para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, sumaban 2.36 dólares respecto al cierre del viernes, cuando el optimismo por un acuerdo entre Washington y Teherán presionó el precio a la baja.

El precio del crudo remontó este lunes después de que EE.UU. anunciara que interceptó y destruyó dos misiles lanzados por Irán contra sus tropas en Kuwait y la Guardia Revolucionaria de Irán denunciara una ofensiva estadounidense contra una torre de telecomunicaciones en el sur del país.

El Comando Central de EE.UU. (Centcom) explicó que lanzó varios ataques contra Irán el fin de semana, en respuesta a "acciones agresivas" de Teherán, entre ellas el derribo de un dron en aguas internacionales.

Nuevos ataques

Irán por su parte afirmó haber llevado a cabo los ataques contra la base estadounidense en Kuwait porque fue desde donde se lanzó el bombardeo a Goruk y la isla de Qeshm.

Estas ofensivas se producen en medio de las conversaciones para cerrar un acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán para poner fin a la guerra.

El presidente estadounidense, Donald Trump, mantuvo el viernes una reunión con su equipo de seguridad para tomar una decisión "final" sobre el tema que concluyó sin acuerdo, según medios estadounidenses.

Este fin de semana, Trump aseguró no tener prisa por cerrar el acuerdo porque quiere "un buen trato". Por su parte, Teherán le reprocha estar alargando las negociaciones por sus "posiciones contradictorias".

Aumento y perspectiva desde Asia

El aumento se dio luego de que los precios del petróleo cayeran más de 11% la semana pasada ante la esperanza de un acuerdo que permita la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde pasa gran parte del suministro mundial de petróleo y gas.

Sin embargo, medios estadounidenses reportaron el fin de semana que el presidente Donald Trump envió a Irán una nueva versión de un posible acuerdo que endurece varios puntos de negociación, disipando la expectativa de poner fin rápidamente al conflicto.

Pese a la incertidumbre, la cotización en las bolsas de fuerte presencia tecnológica dieron optimismo a los inversionistas.

La bolsa de Seúl subía más de 4% gracias a la demanda de sus empresas tecnológicas como Samsung Electronics y su rival SKhynix.

Las bolsas de Taipéi, Tokio, Manila, Wellington y Singapur también registraron alzas.