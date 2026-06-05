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Gobierno congela precio de los principales combustibles

El MICM indicó que para mantener sin variación el costo de los hidrocarburos se destinarán RD$780.3 millones en subsidios

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    Gobierno congela precio de los principales combustibles
    Una persona echa combustible en una estación. (NEAL CRUZ/DIARIO LIBRE)

    El Gobierno congeló este viernes el precio de los principales combustibles para la semana del 6 al 12 de junio.  

    • La decisión deja en 335.10 pesos el galón de la gasolina premium y en 307.50 el de la regular, ambas sin variación en su costo, según informó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

    En tanto, el galón del gasoil óptimo se venderá a 287.10 pesos y el del regular a 259.80 pesos, manteniendo ambos su precio congelado.

    RELACIONADAS

    El galón del gas licuado de petróleo (GLP) se despachará a 137.20 pesos y el gas natural licuado se ofertará a 43.97 pesos el metro cúbico.

    Otros hidrocarburos

    En el caso del avtur, su precio por galón bajará 5.90 pesos para la próxima semana y se venderá a 271.12 pesos, mientras que el kerosene se despachará a 308.30 pesos por galón, para una reducción de 6.40 pesos.

    El fuel oil se ofertará a 188.84, bajando 5.22 pesos por galón, y el fuel oil 1 % se comercializará a 207.38 pesos, bajando 7.72 pesos por galón.

    El MICM informó que para mantener congelado el precio de los hidrocarburos se destinarán 780.3 millones de pesos en subsidios.

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