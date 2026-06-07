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OPEP+ aumenta su oferta de petróleo en otros 188,000 barriles diarios a partir de julio

La entidad también confirmó su intención de compensar íntegramente cualquier exceso de producción desde enero de 2024

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    OPEP+ aumenta su oferta de petróleo en otros 188,000 barriles diarios a partir de julio
    Trabajadores petroleros. (EFE)

    La Organización de Países Exportadores de Petróleo, en su formato ampliado, OPEP+ anunció que incrementará en otros 188,000 barriles diarios su oferta de crudo para julio, según un acuerdo alcanzado en su segunda reunión tras la sorprendente decisión anunciada en mayo por Emiratos Árabes Unidos de retirarse del grupo en plena guerra de Irán.

    Al término de su reunión virtual de este domingo, los siete países de la OPEP+ que previamente anunciaron ajustes voluntarios adicionales en abril y noviembre de 2023 (Argelia, Irak, Kuwait, Arabia Saudí, Kazajistán, Omán y Rusia), así como el mes pasado, han decidido poner en marcha un "ajuste de producción" a partir del mes que viene, según un comunicado de la organización publicado este domingo.

    • Todos estos países se han comprometido a "seguir supervisando y evaluando de cerca las condiciones del mercado" y han reafirmado la importancia de "adoptar un enfoque prudente y mantener plena flexibilidad para aumentar, pausar o revertir la eliminación gradual de los ajustes voluntarios de producción", incluidos los acordados hace tres años.

    Compensación

    Asimismo, confirmaron su intención de compensar íntegramente cualquier exceso de producción desde enero de 2024. El período de compensación se extenderá hasta finales de diciembre de 2026.

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