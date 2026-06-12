Gobierno aumenta hasta RD$6 los precios de las gasolinas y el gasoil

Conductor de un vehículo echando combustible. ( NEAL CRUZ/DIARIO LIBRE )

El Gobierno anunció este viernes aumentos de entre 3.00 y 6.00 pesos en el precio de los principales combustibles para la semana del 13 al 19 de junio, mientras que otros registraron rebajas de hasta 5.10 pesos.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) fijó en 341.10 el precio del galón de la gasolina premium, subiendo 6.00 pesos, mientras que la regular se venderá a 310.50 por galón, incrementando 3.00 pesos.

Asimismo, el gasoil regular se comercializará a 262.80 pesos por galón, subiendo 3.00, y el gasoil óptimo se ofertará a 293.10 el galón, aumentando 6.00 pesos.

El costo del galón de gas licuado de petróleo (GLP) se despachará a 137.20 pesos, mientras que el gas natural se venderá a 43.97 por metro cúbico, ambos manteniendo su precio.

Otros bajas

El galón del avtur se ofertará a 267.00 pesos, bajando 4.12 y el kerosene se venderá a 303.20 pesos el galón, reduciendo 5.10 pesos en su costo, de acuerdo con el MICM.

En tanto, el fuel oíl número 6 se despachará a 186.15 pesos por galón, bajando 2.69 pesos, y el fuel oíl 1 % se comercializará a 206.81 por galón reduciendo 0.57 pesos.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes informó que el Estado destinó un fondo de 555.7 millones de pesos en subsidios.