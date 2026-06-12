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Gobierno aumenta hasta RD$6 los precios de las gasolinas y el gasoil

El costo del galón de la gasolina premium sobrepasó los RD$340

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    Gobierno aumenta hasta RD$6 los precios de las gasolinas y el gasoil
    Conductor de un vehículo echando combustible. (NEAL CRUZ/DIARIO LIBRE)

    El Gobierno anunció este viernes aumentos de entre 3.00 y 6.00 pesos en el precio de los principales combustibles para la semana del 13 al 19 de junio, mientras que otros registraron rebajas de hasta 5.10 pesos. 

    • El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) fijó en 341.10 el precio del galón de la gasolina premium, subiendo 6.00 pesos, mientras que la regular se venderá a 310.50 por galón, incrementando 3.00 pesos.

    Asimismo, el gasoil regular se comercializará a 262.80 pesos por galón, subiendo 3.00, y el gasoil óptimo se ofertará a 293.10 el galón, aumentando 6.00 pesos.

    El costo del galón de gas licuado de petróleo (GLP) se despachará a 137.20 pesos, mientras que el gas natural se venderá a 43.97 por metro cúbico, ambos manteniendo su precio.

    Otros bajas

    El galón del avtur se ofertará a 267.00 pesos, bajando 4.12 y el kerosene se venderá a 303.20 pesos el galón, reduciendo 5.10 pesos en su costo, de acuerdo con el MICM.

    En tanto, el fuel oíl número 6 se despachará a 186.15 pesos por galón, bajando 2.69 pesos, y el fuel oíl 1 % se comercializará a 206.81 por galón  reduciendo 0.57 pesos. 

    El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes informó que el Estado destinó un fondo de 555.7 millones de pesos en subsidios.

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