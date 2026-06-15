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precio barril petróleo brent
precio barril petróleo brent

El brent baja cerca de 5 %, hasta los 83 dólares, tras el acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán

El acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, que se formalizará en Ginebra, incluye la reapertura del estrecho de Ormuz y un levantamiento gradual de sanciones

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    El brent baja cerca de 5 %, hasta los 83 dólares, tras el acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán
    Petróleo (FUENTE EXTERNA)

    El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto bajó este lunes algo menos de un 5 %, hasta situarse alrededor de 83 dólares, tras anunciarse un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán que, presumiblemente, pondrá fin a la guerra y permitirá la reapertura del estrecho de Ormuz.

    El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió exactamente un 4.76 % -o 4.16 dólares- en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, con respecto al precio de liquidación de la última sesión, cuando terminó en 87.33 dólares.

    El brent inició la semana con una fuerte bajada, situándose en su nivel más bajo en tres meses, alentada por la esperada confirmación de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto armado en Oriente Medio tras cerca de cuatro meses de hostilidades cruzadas.

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    Acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos

    La firma del documento se produjo este domingo de manera electrónica y se prevé que se formalice este viernes con una ceremonia en Ginebra (Suiza).

    • El acuerdo preliminar alcanzado prorroga el alto fuego vigente desde el 8 de abril por 60 días más y sienta un marco negociador para futuras negociaciones sobre el acuerdo nuclear.

    Los compromisos garantizan también la apertura del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán desde que Estados Unidos e Israel lanzaran su ofensiva el pasado 28 de febrero, y un progresivo levantamiento de sanciones a Teherán.

    Reacciones del mercado y la OMI

    La analista de mercado de Forex Fiona Cincotta señaló este lunes que, tras la confirmación del acuerdo, ahora la atención de los inversores se centra en la vuelta a la normalidad y en la rapidez con la que el mercado podrá retomar la producción y las exportaciones, interrumpidas desde el inicio del conflicto.

    En esta línea, la Organización Marítima Internacional (OMI) indicó hoy que está colaborando con Irán, Omán y el resto de países del golfo Pérsico para diseñar una "ruta segura" con la que poder evacuar a los buques que llevaban atrapados meses a ambos lados del estrecho de Ormuz.

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