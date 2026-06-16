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petróleo intermedio Texas
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El petróleo de Texas baja un 5.8 %, hasta 76 dólares, por acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán

La firma del acuerdo se llevará a cabo en un resort de montaña en Suiza, donde ambos países buscarán establecer una paz definitiva en un plazo de sesenta días

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    El petróleo de Texas baja un 5.8 %, hasta 76 dólares, por acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán
    Estrecho de Ormuz que reabre tras acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos. (ARCHIVO)

    El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este martes un 5.8 %, hasta 76.05 dólares el barril, a la espera de la firma oficial del acuerdo entre Estados Unidos e Irán en Suiza, prevista para este viernes.

    Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaron 4.7 dólares respecto al cierre anterior.

    El mercado del petróleo mantuvo la tendencia a la baja iniciada desde que Washington y Teherán anunciaron un acuerdo de paz para poner fin a la guerra tras más de 100 días y reabrir el estrecho de Ormuz.

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    El presidente de EE. UU., Donald Trump, y su vicepresidente, JD Vance, ya han firmado de forma electrónica el memorando. Por la parte iraní fue rubricado por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf.

    • Aun así, este viernes ambos países escenificarán la firma del acuerdo en la localidad suiza de Bürgenstock, según confirmó este lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza.

    La firma tendrá lugar el viernes en un lujoso resort de montaña de complicado acceso, y tras este acto ambos países emprenderán negociaciones para una paz definitiva en un plazo de sesenta días, según ha indicado el Gobierno iraní.

    Consecuencias del acuerdo

    El trato busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, cuando una ofensiva de Estados Unidos e Israel resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

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