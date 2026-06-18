Inversión en petróleo debe ser de US$18 billones

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) insistió ayer en que no vislumbra un punto máximo en la demanda mundial de petróleo en los próximos 25 años y que el mundo deberá invertir unos 17.7 billones de dólares en el sector para garantizar el suministro de aquí a 2050.

Para esa fecha, la OPEP estima que el ´oro negro´ seguirá siendo la principal fuente de energía, con un consumo medio de 124 millones de barriles diarios (mbd), un 18 % o 19 mbd más que en 2025.

Declaraciones del secretario general Haitham Al-Ghais

Con este pronóstico, publicado en su informe anual sobre las perspectivas a largo plazo del mercado global de crudo, los expertos del grupo de once ´petroestados´ revisaron al alza en un millón de barriles la estimación que habían hecho el año pasado, pese a las tendencias a sustituir los combustibles fósiles por fuentes alternativas.

"Aunque las dinámicas a corto plazo, como los acontecimientos geopolíticos, suelen dominar los titulares, es igualmente importante seguir centrados en las tendencias clave que impulsan nuestro futuro a más largo plazo", subraya el secretario general de la OPEP, el kuwaití Haitham Al-Ghais, en la introducción al documento.