El Gobierno congela por 90 días el precio de combustibles esenciales

Un bombero echa combustible en un vehículo. ( NEAL CRUZ/DIARIO LIBRE )

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) anunció este viernes que el precio de los combustibles esenciales para la semana del 20 al 26 de junio se mantendrán congelados, una medida que estará vigente durante los próximos 90 días, siempre y cuando el precio del petróleo no supere la barrera de los 95 dólares el barril.

En tal sentido, la gasolina premium se venderá a 341.10 pesos por galón y la regular a 310.50 pesos, ambas quedando con su precio sin variación.

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El gasoil regular se venderá a 262.80 pesos por galón y el óptimo se comercializará a 293.10 pesos, manteniendo su costo. El gas licuado de petróleo (GLP) se despachará a 137.20 por galón y el gas natural se ofertará a 43.97 por metro cúbico, ambos quedando congelado su precio.

Los que bajan de precio

En tanto, el avtur se venderá a 244.47 pesos por galón, bajando 22.53 pesos, mientras que el kerosene se comercializará a 279.80 por galón, reduciendo 23.40 pesos por galón.

El fuel oil número 6 se despachará a 168.96 pesos por galón, bajando 17.19 pesos, y el fuel oil 1 % se ofertará a 191.51 pesos por galón, para una reducción de 15.30 pesos.

De acuerdo con la nota de prensa del MICM, el Gobierno dispuso esta semana de un subsidio de 399.4 millones de pesos a fin de mantener sin variación los combustibles esenciales y contribuir a la estabilidad de los precios internos.