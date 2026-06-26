El Gobierno congela el precio de los principales combustibles y baja otros

Un bombero echa combustible a un vehículo. ( NEAL CRUZ/DIARIO LIBRE )

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) anunció este viernes que el precio de los combustibles esenciales para la semana del 27 de junio al 3 de julio se mantendrán congelados.

En tal sentido, la gasolina premium se venderá a 341.10 pesos por galón y la regular a 310.50 pesos, ambas quedando con su precio sin variación.

El gasoil regular se venderá a 262.80 pesos por galón y el óptimo se comercializará a 293.10 pesos, manteniendo su costo. El gas licuado de petróleo (GLP) se despachará a 137.20 por galón y el gas natural se ofertará a 43.97 por metro cúbico, ambos quedando congelado su precio.

Los que bajan de precio

En tanto, el avtur se venderá a 231.78 pesos por galón, bajando 12.69 pesos, mientras que el kerosene se comercializará a 265.90 pesos, reduciendo su costo en 13.90 pesos por galón.

El fuel oil número 6 se despachará a 156.86 por galón, bajando 12.10 pesos, y el fuel oil 1 % se ofertará a 180.79 pesos por galón, reduciendo 10.72 pesos.

De acuerdo con la nota de prensa del MICM, el Gobierno dispuso esta semana de un subsidio de 161.9 millones de pesos a fin de mantener sin variación los combustibles esenciales y contribuir a la estabilidad de los precios internos.