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El Gobierno congela el precio de los principales combustibles y baja otros

El costo de las gasolinas, los dos tipos de gasoil y del GLP y el gas natural se mantendrán frizados por tres meses

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    El Gobierno congela el precio de los principales combustibles y baja otros
    Un bombero echa combustible a un vehículo. (NEAL CRUZ/DIARIO LIBRE)

    El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) anunció este viernes que el precio de los combustibles esenciales para la semana del 27 de junio al 3 de julio se mantendrán congelados. 

    • En tal sentido, la gasolina premium se venderá a 341.10 pesos por galón y la regular a 310.50 pesos, ambas quedando con su precio sin variación.

    El gasoil regular se venderá a 262.80 pesos por galón y el óptimo se comercializará a 293.10 pesos, manteniendo su costo. El gas licuado de petróleo (GLP) se despachará a 137.20 por galón y el gas natural se ofertará a 43.97 por metro cúbico, ambos quedando congelado su precio.

    Los que bajan de precio

    En tanto, el avtur se venderá a 231.78 pesos por galón, bajando 12.69 pesos, mientras que el kerosene se comercializará a 265.90 pesos, reduciendo su costo en 13.90 pesos por galón.

    El fuel oil número 6 se despachará a 156.86 por galón, bajando 12.10 pesos, y el fuel oil 1 % se ofertará a 180.79 pesos por galón, reduciendo 10.72 pesos.

    De acuerdo con la nota de prensa del MICM, el Gobierno dispuso esta semana de un subsidio de 161.9 millones de pesos a fin de mantener sin variación los combustibles esenciales y contribuir a la estabilidad de los precios internos.

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