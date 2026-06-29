Economista afirma consumidores pagarán RD$6,323 MM adicional por precio de gasolinas

El economista Haivanjoe Ng Cortiñas afirmó que la decisión del Gobierno de mantener congelados por 90 días los precios de las gasolinas obligará a los consumidores a realizar un gasto adicional que estima en 6,323 millones de pesos, al no trasladarse al mercado interno la recuperación observada en las principales variables internacionales que determinan el costo de importación de esos productos.

Ng Cortiñas explicó que existen tres indicadores objetivos que muestran una evolución más favorable respecto al período de mayor tensión provocado por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Citó el precio del petróleo intermedio de Texas como el primero de ellos, indicando que volvió a cotizar alrededor de los 70 dólares por barril, un nivel similar al registrado en la primera semana de marzo, días después del inicio de la escalada militar internacional.

El segundo corresponde a la gasolina refinada de referencia para las importaciones dominicanas. Agregó que su cotización pasó de aproximadamente 2.87 dólares por galón durante la primera semana de marzo a un máximo cercano a 3.49 dólares por galón en mayo, un incremento de 0.62 dólares, equivalente a un 21.7 %.

Posteriormente, la misma gasolina descendió hasta alrededor de 2.99 dólares por galón en la cuarta semana de junio, una reducción de 50 centavos de dólar por galón, equivalente a un 14.3 % respecto al máximo alcanzado durante la crisis, recuperando cerca del 80 % del incremento registrado durante ese período.

Enumeró como tercer indicador la tasa de cambio, señalando que en la primera semana de marzo el dólar utilizado en la fórmula oficial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) se cotizaba alrededor de 60.02 pesos, mientras que para la tercera semana de junio descendió a 58.90 pesos, reflejando una apreciación de un 1.87 %, factor que reduce el costo en pesos de las importaciones.

"Estamos frente a tres variables que evolucionan favorablemente: el petróleo volvió prácticamente al nivel previo al conflicto, la gasolina refinada recuperó cerca del 80 % del incremento provocado por la crisis y el peso ganó valor frente al dólar. Sin embargo, los precios internos permanecen congelados en los niveles alcanzados durante ese episodio internacional", precisó.

El economista recordó que durante la semana comprendida entre el 28 de febrero y el 6 de marzo de 2026 la gasolina premium se vendía a 290.10 pesos por galón y la regular a 272.50 pesos. En cambio, la resolución 145-2026 del MICM mantiene actualmente esos combustibles en 341.10 pesos y 310.50, respectivamente.

"Si se toma como referencia la estructura de precios vigente antes del conflicto, los consumidores dominicanos pagarán aproximadamente 6,323 millones de pesos adicionales durante los próximos 90 días como consecuencia de que los precios internos de las gasolinas no retornaron a los niveles observados antes de la escalada internacional", sostuvo.

Explicó que ese monto representa un ejercicio comparativo que permite dimensionar el costo económico para los hogares y las empresas de mantener los precios actuales durante el período de congelación.

Aumento del impuesto

Asimismo, Ng Cortiñas señaló que las resoluciones del MICM muestran que el impuesto ad-valorem aumentó de 23.57 pesos a 30.91 por galón en la gasolina premium y de 22.32 pesos a 27.80 en la regular.

Con base en los niveles de consumo nacional, estimó que esa diferencia permitiría al Estado recaudar aproximadamente 911 millones de pesos adicionales por concepto de impuesto ad-valorem durante los próximos tres meses respecto a la estructura tributar.