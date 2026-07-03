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El petróleo de Texas se estabiliza en 68 dólares

Los mercados petroleros reaccionan con cautela a las negociaciones entre EE. UU. e Irán

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    El petróleo de Texas se estabiliza en 68 dólares
    Yacimiento de petróleo. (FUENTE EXTERNA)

    El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió un 0.16 %, hasta 68.69 dólares el barril, ayer, cuando se cumple una semana desde el inicio de la última oleada de ataques entre Estados Unidos e Irán.

    Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en EE.UU., sumaban 0.11 dólares respecto al cierre anterior.

    En el cómputo semanal, el precio del crudo bajó un 4 % respecto al dato de hace cinco días, cuando Washington golpeó a Irán tras considerar que su ataque contra dos buques en el estrecho de Ormuz, un día antes, suponía una violación del acuerdo entre ambos países.

    El mercado del petróleo cierra ayer su última sesión completa de la semana, ya que la de hoy  tendrá un horario de cierre anticipado debido al feriado del Día de la Independencia.

    En tanto que que el precio del barril de petróleo Brent para entrega en septiembre se mantuvo ayer alrededor de los 71 dólares, con una leve subida del 0.32 %, al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres mientras los inversores acogen con optimismo el avance en las negociaciones entre EE. UU. e Irán.

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