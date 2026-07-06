El brent baja ligeramente de 72 dólares tras el anuncio de aumento de producción de OPEP+

Imagen de una bomba de succión de petróleo. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

El precio del barril de petróleo brent para entrega en septiembre bajó este lunes un ligero 0,18 %, hasta rozar los 72 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, mientras los inversores evalúan la decisión de la alianza OPEP+ de aumentar la producción en agosto.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, se situó exactamente en 71.99 dólares al final de la jornada de negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, un descenso de 0,13 dólares con respecto al precio de liquidación de la sesión anterior, cuando acabó en 72.12 dólares.

El brent inició la semana sin apenas cambios, mientras el mercado digiere la decisión de la alianza de países exportadores de crudo OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, de elevar su producción petrolera en agosto por quinto mes consecutivo.

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Factores de mercado

El ajuste de producción, de 188, 000 barriles diarios -procedentes de reducciones voluntarias adicionales anunciadas en abril de 2023-, se adoptó este domingo en una reunión virtual.

Esta decisión ha generado cierta preocupación entre los inversores por el riesgo de que se produzca un exceso de suministro en los próximos meses.

Se produce en el contexto de una desescalada de las tensiones en Oriente Medio y un reinicio progresivo del tráfico en el estrecho de Ormuz. El precio del crudo, que llegó a dispararse por encima de los 100 dólares durante el conflicto, ya han regresado a los niveles previos.

La analista de mercado de Forex Razan Hilal indicó hoy en un comunicado que, si bien las perspectivas siguen siendo bajistas, ante la preocupación de un exceso de oferta, los inversores miran de cerca los recientes ataques ucranianos a la infraestructura energética rusa y advierte que podrían desencadenar "un repunte a corto plazo" en los precios.