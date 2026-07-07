Petróleo West Texas vuelve a subir y se coloca en US$70.46 por tensiones en el estrecho de Ormuz

El precio del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en República Dominicana, se cotiza este martes en torno a los US$70.46, registrando un ligero incremento en los mercados internacionales.

El alza está vinculada a las tensiones geopolíticas en el estrecho de Ormuz, un punto clave para el tránsito global de crudo, lo que ha generado preocupación por posibles interrupciones en el suministro.

La cotización actual se sitúa por encima de los US$68.55 alcanzados previamente, reflejando la sensibilidad del mercado petrolero ante factores de riesgo en zonas estratégicas de producción y transporte energético.

El valor más alto alcanzado por el barril del WTI en lo que va de 2026 fue de US$112, registrado el pasado mes de abril.

Adicionalmente, a principios de mayo cerró en un pico máximo de US$106.42 por barril, impulsado por tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán.

Estos elevados costos han presionado al alza el mercado de los carburantes a nivel mundial.