AIE: la oferta global de petróleo superará la demanda a fin de año si no vuelve la guerra

La AIE constata que el tránsito de crudo y derivados del petróleo por el estrecho de Ormuz se disparó en junio gracias al acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. ( MAGNIFIC.COM )

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) constata que el tránsito de crudo y derivados del petróleo por el estrecho de Ormuz se disparó en junio gracias al acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y la oferta global podría superar a la demanda a finales de año si hay un acuerdo de paz duradero.

En su informe mensual sobre el mercado del petróleo publicado este viernes, la AIE puntualiza que la nueva escalada de hostilidades con ataques de Estados Unidos e Irán ensombrece esas perspectivas y podría dar al traste con esa previsión, como lo ha puesto en evidencia el mercado.

"La reanudación de los enfrentamientos armados en el golfo (Pérsico) esta semana pone de relieve los riesgos de no alcanzar un acuerdo de paz duradero, algo imprescindible para la normalización de los mercados petroleros", subraya este organismo que reúne a los principales países consumidores de energía del mundo desarrollado.

Acuerdo de alto el fuego

Los autores del informe constatan que en junio, al calor del acuerdo de alto el fuego firmado el día 17, por el estrecho de Ormuz salieron de media 13.2 millones de barriles diarios (mb/d) de crudo y derivados del petróleo, lo que significa un 70 % más que el mes anterior.

Eso significó un 70 % del volumen que atravesaba ese paso estratégico antes de que estallara la guerra el 28 de febrero.

En términos globales, la oferta de petróleo en junio aumentó en 4.1 mb/d hasta 98.8 mb/d, y como es evidente eso vino de la mano de los países productores del golfo Pérsico (esencialmente Arabia Saudí, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos).

La AIE espera que, si nada se tuerce, la recuperación de las exportaciones desde allí permita alcanzar en el conjunto de 2026 una media de 102.6 mb/d, que sería en todo caso inferior en 3.7 mb/d la de 2025. No obstante, esas cifras son más optimistas que las que había anticipado hace sólo un mes (210,000 barriles diarios más).

El petróleo que desde el comienzo de la guerra no ha podido salir del golfo Pérsico lo van a compensar en parte este año el quinteto de grandes países productores americanos que son Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina y Guyana.

Recuperación del consumo a partir de octubre

Por el lado de la demanda, la agencia también observa una recuperación neta, después del bajón que se produjo con el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, alentada por el descenso de los precios, que antes del nuevo repunte de tensiones de esta semana había sido más que significativo.

Hay que recordar que el barril de brent del mar del Norte bajó 31 dólares durante el mes de junio y llegó a situarse en 68 dólares a comienzos de julio, es decir dos dólares menos que el precio al que cotizaba antes de la guerra, aunque con los ataques de comienzos de esta semana, se volvió a disparar hasta los 77 dólares.

Con la hipótesis de que el alto el fuego no se vaya al traste y partiendo del punto bajo de mayo cuando el consumo se redujo a 97.9 mb/d (5.3 mb/d menos que un año antes), la AIE espera que en octubre podrá estar 8 mb/d por encima y entonces por primera vez desde el estallido de la guerra en febrero el nivel será superior al que había en las mismas fechas en 2025.

De hecho, en el último trimestre de 2026 esa demanda se espera que sea de 1.2 mb/d superior a la del mismo periodo del pasado año.

En cualquier caso, la demanda media para el conjunto de 2026 se quedará 1 mb/d por debajo de la de 2025, una caída algo inferior a la que la propia AIE preveía el mes pasado (con una diferencia de 100,000 barriles diarios).

Y aunque para 2027 proyecta un incremento de 2 mb/d, si se toma la progresión esperada para los ejercicios 2026 y 2027, se quedará muy por debajo de las tendencias históricas.

La demanda tan apenas bajó en España con la guerra

Los autores del informe subrayan que durante el segundo trimestre, que es cuando se hicieron sentir de lleno los efectos de la guerra, el consumo de petróleo y de sus derivados bajó de forma muy significativa en los grandes países europeos:

Un 8.8 % en Alemania.

Un 7.5 % en Francia.

Un 7.1 % en Italia.

Un 4.6 % en Reino Unido.

España, por su parte, destacó por un descenso leve (1.8 %) en el periodo de abril a junio respecto esos tres mismos meses en 2025.

Es más, en el mes de mayo que fue el que marcó el suelo de la demanda en esta crisis, España se significó por un ligero aumento del 0,2 % con un consumo medio de 1.28 mb/d.

La demanda española de productos petrolíferos fue entonces superior a la de Italia (que descendió ese mes un 8.2 % a 1,10 mb/d).

Además, casi se equiparó a la de Francia (1.30 mb/d, -8.7 %) y a la del Reino Unido (1.34 mb/d, -6.2 %). Alemania quedó por encima con 1.96 mb/d, con una caída mensual del 5.4 %.

La AIE señala que esas evoluciones diferentes tienen que ver en parte con las tendencias de los últimos años, pero también con otros factores estructurales, como el hecho de que el descenso de la demanda fue más acusado en los países que tienen una importante industria petroquímica, ya que esos complejos ralentizaron su actividad ante el pico de precios del crudo.

Otro factor señalado es que en países donde se utiliza mucho combustible para las calefacciones, como en Francia y Alemania, los consumidores tienen depósitos grandes, lo que les permitió aplazar las compras cuando el fuel estaba por las nubes.