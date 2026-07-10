El petróleo baja alentado por la esperanza de una distensión en Oriente Medio

Los precios del petróleo cerraron el viernes con una leve baja. ( FUENTE EXTERNA )

Los precios del petróleo cerraron el viernes con una leve baja alentados por la esperanza de una distensión en Oriente Medio.

El barril de Brent del mar del Norte, para entrega en septiembre, retrocedió un 0.38%, hasta los 76.01 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en agosto, cedió un 0.93%, hasta los 71.41 dólares.

Ambos contratos se mantienen por encima de los niveles registrados hace una semana, aunque lejos de los máximos alcanzados durante las primeras etapas de la guerra desatada a finales de febrero.

Según Barbara Lambrecht, analista de Commerzbank, la prima de riesgo incorporada a los precios del crudo continúa siendo relativamente reducida en comparación con el período comprendido entre marzo y mayo.

Esto "indica que la mayoría de los participantes del mercado consideran los acontecimientos recientes como una perturbación temporal", subrayó.

El presidente Donald Trump afirmó el viernes estar dispuesto a continuar los contactos con Irán, pero subrayó que el alto el fuego en vigor desde abril ha "terminado" tras el reinicio de las hostilidades esta semana.

Situación en Ormuz

No obstante, la situación mostró señales de distensión y el mediador catarí expresó su confianza en que ambas partes retomen el diálogo tras los incidentes del martes, informó la agencia iraní Tasnim.

A pesar de la disminución del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, los inversores petroleros han reaccionado con calma y hasta indiferencia, señaló Tamas Varga, analista de PVM Energy.

De acuerdo con un informe de Lloyd's List Intelligence difundido el jueves, los buques que continuaron transitando por la zona optaron por el corredor cercano a las costas iraníes autorizado por Teherán, en lugar de la ruta marítima omaní respaldada por la ONU.

Los precios del crudo subieron bruscamente el martes y el miércoles antes de comenzar a bajar. Varga atribuyó el cambio de tendencia en parte a la preocupación de los operadores por la debilidad de la demanda.

De hecho, las últimas proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) indican que el consumo mundial de petróleo se reducirá en un millón de barriles en 2026.

Aunque la oferta global mejoró gracias a la reanudación parcial del pasaje por el estrecho de Ormuz, la producción sigue situándose muy por debajo de los niveles previos al conflicto en Oriente Medio, apuntó la AIE.