El petróleo se dispara ante las nuevas hostilidades en el estrecho de Ormuz

Precio del petróleo sube por tensiones en el estrecho de Ormuz. ( FUENTE EXTERNA )

Los precios del petróleo abrieron con una fuerte alza el lunes, tras un fin de semana marcado por ataques estadounidenses contra Irán y el anuncio de Teherán de cerrar el estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos.

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en septiembre, referencia internacional, subía un 3.75% a 78.86 dólares hacia las 22H10 GMT, antes de la apertura de los mercados financieros en Asia.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en agosto, escalaba un 3.65% a 74.02 dólares.

Cierre del estrecho de Ormuz

Los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán se reanudaron pese a la firma de un protocolo de acuerdo el 17 de junio para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

El texto contemplaba la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde transitaba 20% del crudo mundial antes de la guerra.

Su cierre por parte de Irán al inicio de la guerra, el 28 de febrero, provocó una escalada de precios del petróleo y tensiones en el suministro, llegando a cotizarse en más de 110 dólares el barril.