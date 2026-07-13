El petróleo de Texas sube un 9.4 % ante el bloqueo naval de Estados Unidos a Irán

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este lunes un 9.4 %, hasta los 78.14 dólares el barril, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que restablecerá el bloqueo naval a Irán.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para agosto, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 6.73 dólares respecto al cierre anterior.





"El estrecho de Ormuz está abierto y seguirá abierto, con o sin Irán. Restablecemos el bloqueo iraní, llamado así porque solo impide que los barcos iraníes o sus clientes entren o salgan. Todos los demás países tendrán un uso justo y libre del estrecho", escribió Trump en su red Truth Social.

El restablecimiento de este bloqueo naval busca ahogar la ya dañada economía persa y continuar presionando al liderazgo iraní.

Esta vía marítima, por donde pasaba el 20 % del crudo mundial, permanece cerrada "hasta nuevo aviso" por Irán en respuesta a los recientes ataques de Estados Unidos.

El país norteamericano lanzó una nueva ofensiva en la noche del domingo contra Irán con el objetivo de "seguir mermando" la capacidad de Teherán para atacar a buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

Bombardeo a aliados

En respuesta, Teherán ha bombardeado Kuwait, Baréin, Catar, Jordania, Omán y Emiratos Árabes Unidos, países aliados de Washington con presencia militar estadounidense.

El precio del Texas viene de cerrar el viernes pasado en los 71.41 dólares, una bajada del 0.93 %, después de que Trump anunciara que Estados Unidos e Irán seguían negociando pese al fin de su tregua.

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El analista Henry Hoffman, de la firma Catalyst Energy Infrastructure Fund, escribió en una nota recogida por The Wall Street Journal que "el mercado se precipitó al interpretar la reapertura parcial (de Ormuz) como el fin de la crisis".

Así, señaló que la necesidad de reponer las existencias de crudo y reparar las instalaciones dañadas, entre otros factores, "apunta a una prima de riesgo más persistente en el petróleo, los productos refinados y el gas natural licuado de la que el mercado estaba asignando tras el alto el fuego".