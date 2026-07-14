El petróleo inicia la jornada al alza y ya supera los 80 dólares el barril

El petróleo de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este martes un 3.24 %, hasta los 80.67 dólares, después de que Estados Unidos atacara nuevamente a Irán y reiniciara el bloqueo naval sobre el país.

A las 09:00 hora local, los contratos de futuros del WTI para agosto, los de referencia en República Dominicana, sumaban 2.53 dólares respecto al cierre del lunes.

Las autoridades iraníes informaron el martes de una nueva oleada de ataques atribuidos a Estados Unidos contra varias ciudades del sur del país, entre ellas Bandar Abás, Bushehr y Abadán, horas después de los bombardeos estadounidenses de la madrugada y en medio del recrudecimiento de los enfrentamientos.

También se reportaron impactos de proyectiles estadounidenses en la ciudad de Abadán, en el suroeste del país.

Irán responde

Irán, por su parte, lanzó ataques contra dos buques emiratíes que navegaban por el estrecho de Ormuz, lo que causó la muerte de un tripulante y ocho heridos.

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Además, la República Islámica respondió a los bombardeos estadounidenses con el lanzamiento de misiles y drones contra objetivos estadounidenses en Baréin, Kuwait y Jordania, en la tercera noche consecutiva de ataques cruzados entre Washington y Teherán.

El conflicto se ha intensificado desde la semana pasada, cuando Trump dio por acabado el acuerdo marco del alto el fuego con Irán, firmado el 17 de junio, por los persistentes ataques de Teherán a los barcos que navegan por Ormuz.