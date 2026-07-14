×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Petróleo
Petróleo

El petróleo inicia la jornada al alza y ya supera los 80 dólares el barril

El crudo de referencia para la República Dominicana sumó la mañana de este martes 2.53 dólares

    Expandir imagen
    El petróleo inicia la jornada al alza y ya supera los 80 dólares el barril
    Una bomba succionadora de petróleo. (FUENTE EXTERNA)

    El petróleo de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este martes un 3.24 %, hasta los 80.67 dólares, después de que Estados Unidos atacara nuevamente a Irán y reiniciara el bloqueo naval sobre el país.

    A las 09:00 hora local, los contratos de futuros del WTI para agosto, los de referencia en República Dominicana, sumaban 2.53 dólares respecto al cierre del lunes.

    • Las autoridades iraníes informaron el martes de una nueva oleada de ataques atribuidos a Estados Unidos contra varias ciudades del sur del país, entre ellas Bandar Abás, Bushehr y Abadán, horas después de los bombardeos estadounidenses de la madrugada y en medio del recrudecimiento de los enfrentamientos.

    También se reportaron impactos de proyectiles estadounidenses en la ciudad de Abadán, en el suroeste del país.

    Irán responde

    Irán, por su parte, lanzó ataques contra dos buques emiratíes que navegaban por el estrecho de Ormuz, lo que causó la muerte de un tripulante y ocho heridos.

    Además, la República Islámica respondió a los bombardeos estadounidenses con el lanzamiento de misiles y drones contra objetivos estadounidenses en Baréin, Kuwait y Jordania, en la tercera noche consecutiva de ataques cruzados entre Washington y Teherán.

    El conflicto se ha intensificado desde la semana pasada, cuando Trump dio por acabado el acuerdo marco del alto el fuego con Irán, firmado el 17 de junio, por los persistentes ataques de Teherán a los barcos que navegan por Ormuz. 

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 