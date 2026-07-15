Anadegas espera respuesta de la banca a propuesta por el conflicto sobre comisión de verifones

El presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas), Juan Elías Pérez, afirmó que se encuentran en espera de la respuesta por parte la banca dominicana, luego de que el gremio también enviara su propuesta relacionada al conflicto sobre la comisión por el uso de los verifones en las 780 estaciones de combustibles que agrupa la entidad.

"Nosotros estamos evaluando una propuesta que nos envió la banca y le enviamos una al sector financiero que ellos están estudiando. La semana que viene nos reuniremos nuevamente con (Eduardo) Sanz Lovatón y el MICM (Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes) sostendrá un encuentro con la banca y las demás entidades que participan en el sistema de pagos con tarjetas de crédito, para luego darnos un veredicto final de qué es lo que se hará. Si nos conviene, excelente, pero si no, seguiremos hasta que se cumplan los 30 días acordados", señaló.

Manifestó de que no llegarse a un acuerdo Anadegas evaluará las acciones a seguir, retirando los verifones de las estaciones, aunque consideró que tal decisión afectaría a los ciudadanos.

"En ese caso, la gente no va a hablar de estaciones ni de Industria y Comercio, la gente va a hablar del Gobierno. Por eso hay que buscar una solución", declaró el presidente de los detallistas.

Explicó que de seguir con el cobro de las comisiones, que es de entre 1.95 % y un 2.50 %, el negocio de los detallistas de gasolina colapsará y dijo que Anadegas no ha establecido una conversación con las empresas propietarias de los verifones.

Reafirman propuesta

Reafirmó que la propuesta de Anadegas es que ese gremio pague una tarifa fija de 30 centavos por galón, vendido a través de pagos electrónicos y que, aunque aumente el combustible, los detallistas paguen el mismo precio de siempre, ya que cada vez que sube el costo de los hidrocarburos las empresas propietarias de los verifones les quitan a los detallistas más rentabilidad.

El Gobierno y Anadegas pactaron un plazo de 30 días para encontrar una solución a las demandas del gremio, las cuales amenazan con dejar de aceptar pagos con tarjetas en sus estaciones de combustible por la comisión que les cobran las empresas propietarias de los verifones.