Congelan el precio de los principales combustibles; otros suben hasta RD$31 por galón

Un bombero echa combustible a un vehículo. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Gobierno mantendrá sin variación los precios de los principales combustibles para la semana del 18 al 24 de julio de 2026, según comunicó este viernes el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

La disposición fija en 338.10 el precio del galón de la gasolina premium y en 302.50 el de la regular, ambas manteniendo su costo. De igual forma, el galón del gasoil regular y del óptimo se comercializará a 254.80 pesos y 290.10, respectivamente.

También, el MICM dejó sin cambios el precio del gas licuado de petróleo (GLP) y se venderá a 135.20 por galón, mientras que el gas natural se ofertará a 43.97 pesos el metro cúbico, también sin variación.

El Gobierno destinará un subsidio de 875.3 millones de pesos, sumando ya los 22,198.3 millones en lo que va de año para ese fin y evitando con ello transferir las alzas a la población, según destaca una nota de prensa.

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Los mayores subsidios están destinados a los combustibles regulares, para evitar alzas en los precios del transporte público y en los servicios de transporte de carga a fin de que estos no se transfieran a los productos y bienes que más consume la población.

El documento de prensa señala que en la última semana los precios internacionales del petróleo subieron casi un 12 %, debido al auge de las tensiones geopolíticas.

Otros suben

En tanto, el galón de avtur se venderá a 268.89 pesos por galón, subiendo 28.84, mientras que el kerosene se despachará a 306.40 por galón, incrementando 31.20 pesos.

El galón de fuel oil número 6 y el del 1%S se comercializará a 161.80 y 187.88, respectivamente, subiendo el primero 10.98 pesos y el segundo 11.11 pesos.