Anadegas y la banca iniciarán diálogo para buscar acuerdo sobre comisión de verifones

El presidente de Anadegas, Juan Elias Pérez. ( ESTARLIN ROSA / DIARIO LIBRE )

La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas) todavía no ha recibido respuesta de la banca dominicana para buscar una solución a las altas comisiones que, según indica, pagan las estaciones de combustibles a las empresas propietarias de los verifones.

No obstante, sostendrá una reunión a puerta cerrada la tarde de este lunes con representantes del sector financiero, bajo la mediación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), informó su presidente, Juan Elías Pérez.

Pérez no confirmó el lugar ni la hora del encuentro y dijo que se desarrollará de manera reservada. "Nosotros hicimos nuestra propuesta, ellos hicieron otra y estamos en eso", expresó.

Adelantó que en la reunión participarán representantes de los detallistas, una delegación de Banreservas y representantes del MICM. Sin embargo, no estarán presentes Visanet y Cardnet, empresas propietarias de los verifones.

Consideró que las negociaciones deberán producir resultados antes de que concluya el plazo de 30 días acordado entre Anadegas y el Gobierno para evaluar el retiro de los verifones de las estaciones de combustibles. Advirtió que la posibilidad de ejecutar esa medida continúa vigente si no se alcanza un acuerdo.

"Entre esta semana y la otra, este problema tiene que estar resuelto", afirmó.

Anadegas mantiene su rechazo al cobro de comisiones de entre un 1.95 % y un 2.50 % por parte de las empresas propietarias de los verifones utilizados en las estaciones de combustibles. El gremio considera inaceptables esos porcentajes.

Propuesta de Anadegas

Anteriormente, el gremio envió a la banca su propuesta para solucionar el conflicto, que afecta a las 780 estaciones de combustibles agrupadas en Anadegas.

La entidad propone pagar una tarifa fija de 30 centavos por cada galón vendido mediante pagos electrónicos. Con este esquema, un aumento en el precio de los combustibles no elevaría el monto pagado por las estaciones, como ocurre con las comisiones porcentuales actuales.

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