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Congelan el precio de las gasolinas, los gasoil y el GLP; otros suben

El MICM dijo que para mantener los precios de los combustibles sin variación se destinará un subsidio de RD$1,149 millones

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    Congelan el precio de las gasolinas, los gasoil y el GLP; otros suben
    Un dispensador de combustible. (NEAL CRUZ/DIARIO LIBRE)

    El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que se mantendrán sin variación los precios de los principales combustibles para la semana del 25 al 31 de julio de 2026.

    • En tal sentindo, el galón de la gasolina premium se venderá a 338.10 pesos y el de la regular a 302.50 pesos, ambas manteniendo su precio. El gasoil regular se comercializará a 254.80 pesos por galón y el óptimo a 290.10 pesos, ambos quedando congelado.

    El gas licuado de petróleo (GLP) se ofertará a 135.20 por galón y el gas natural a 43.97 pesos el metro cúbico, sin variaciones en su costo.             

    Otros suben

    El galón del avtur se despachará a 283.85 pesos y el kerosene a 322.40 pesos, subiendo 14.96 y 16.00 pesos, respectivamente.

    El fuel oil número seis se venderá a 169.54 pesos por galón, subiendo 7.74, mientras que el fuel oil 1%S se ofertará a 196.43 pesos, para un alza de 8.55 pesos por galón.

    El MICM comunicó que para esta semana se destinará un subsidio de 1,149 millones de pesos, sumando ese concepto 23,343 millones en lo que va de año.

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