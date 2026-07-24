El sector minero creció 11.3 % en el primer semestre del 2026

El sector minero de la República Dominicana creció un 18.1 % en junio del 2026, consolidándose como el de mayor expansión y acumulando 11.3 % durante el primer semestre del año, según indicó la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe).

"Los datos del Banco Central evidencian que una minería desarrollada bajo criterios de sostenibilidad y seguridad jurídica constituye un activo estratégico para el país. El crecimiento de 18.1 % refleja el impacto positivo de una actividad que genera valor para toda la economía", indicó el director ejecutivo de Camipe, Martín Valerio.

El informe del Banco Central dice que la economía dominicana creció 4.5 % entre enero y junio y sólo en el sexto mes del año alcanzó el 6.4 %. Camipe atribuye el desempeño del sector minero a mayores volúmenes de extracción de oro y plata, favorecidos por las condiciones del mercado internacional de los metales.

Desafíos y oportunidades

Destacó que este comportamiento ocurre en un contexto internacional caracterizado por incertidumbre geopolítica y mayores costos globales de producción, lo que pone de relieve la resiliencia de la economía dominicana y la importancia de preservar un clima de inversión estable y predecible.

La institución reiteró en una nota de prensa que el país tiene una oportunidad histórica para consolidar al sector minero como un pilar del desarrollo sostenible mediante una agenda basada en seguridad jurídica y estabilidad regulatoria, fortalecimiento de la gobernanza del sector, procesos transparentes de participación y construcción de confianza con las comunidades.

Además de mayor integración de proveedores locales e impulso a la exploración responsable y al desarrollo de nuevos proyectos.

Valerio agregó: "La minería no debe medirse únicamente por los minerales que produce, sino por la confianza que es capaz de construir. La competitividad del sector dependerá cada vez más de instituciones sólidas, procesos transparentes y una gobernanza que permita compatibilizar el desarrollo económico con la protección ambiental y el bienestar de las comunidades."