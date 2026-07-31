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Gobierno congela precios de gasolinas, gasoil y GLP; otros combustibles suben

El subsidio para mantener sin cambios los principales combustibles será de RD$1,369.3 millones esta semana

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    Gobierno congela precios de gasolinas, gasoil y GLP; otros combustibles suben
    Un empleado despacha combustible a un vehículo. (DIARIO LIBRE / ARCHIVO)

    El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes informó este viernes que mantendrán sin variación los precios de los combustibles para la semana del 1 al 7 de agosto de 2026.

    En ese sentido, la gasolina Premium costará 338.10 pesos y la regular, 302.50 por galón, ambas manteniendo su precio.

    Le sigue el gasoil regular que se venderá a 254.80 pesos por galón; el óptimo a 290.10 pesos por galón; gas licuado de petróleo (GLP) a 135.20 pesos por galón y el gas natural a 43.97 pesos por galón, todos manteniendo su precio.

    Otros suben

    En cambio, el avtur subirá 8.41 pesos para venderse a 292.27 pesos por galón; kerosene aumentará 8.60 pesos. El precio por galón sube a 331.00 pesos; el fuel oil #6 subirá 0.06 para venderse a 169.60 pesos por galón y el fuel oil 1 % subirá 3.34 pesos. Se comercializará a 199.77 pesos por galón.                             

    El Gobierno destinará un subsidio de 1,369.3 millones de pesos, acercándose este concepto a los 25 mil millones de pesos, lo destinado en lo que va de año.

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