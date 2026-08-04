Petróleo cae por debajo de los US$80 ante expectativas de reabrir el estrecho de Ormuz

El principal índice de la Bolsa española, el IBEX 35, ha subido el 0,21 % este martes y ha cerrado en 20.023,6 puntos, un nuevo máximo histórico y la primera vez que acaba una sesión por encima de la cota de 20.000 enteros, impulsado por la bajada del petróleo ante un posible e inminente pacto para reabrir el estrecho de Ormuz. El selectivo ha firmado su segundo máximo histórico de cierre consecutivo en agosto al avanzar 41 puntos, ese 0,21 %, y terminar de negociar en 20.065,7 puntos, con lo que eleva su revalorización en lo que va de año al 15,69 %. ( EFE/ ALTEA TEJIDO )

El precio internacional del petróleo registró este martes una fuerte caída, con el barril de Brent cerrando por debajo de los 80 dólares por primera vez desde el 10 de julio, en medio del optimismo de los mercados ante la posibilidad de un acuerdo que permita reabrir el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el comercio mundial de crudo.

El Brent del mar del Norte, referencia en Europa para entrega en octubre, cayó un 5.26 % y cerró en 79.36 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referente estadounidense para entrega en septiembre, retrocedió un 5.69 % hasta los 75.77 dólares.

La caída se produjo después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmara en una entrevista con CNBC que Washington mantiene conversaciones con Irán y que existe la posibilidad de alcanzar "hoy o mañana" un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz y avanzar hacia una situación más estable en el conflicto.

Según explicó, un eventual pacto garantizaría la libertad de navegación y contribuiría a estabilizar los precios de la energía.

El mercado reaccionó de inmediato a esas declaraciones. El analista Andy Lipow, de Lipow Oil Associates, señaló que los inversionistas siguen de cerca las negociaciones y confían en que se logre un acuerdo que restablezca el tránsito por Ormuz, paso estratégico por el que antes del conflicto circulaba alrededor del 20 % del petróleo mundial.

No obstante, la incertidumbre persiste. Irán negó que existan negociaciones directas con Washington y aseguró que únicamente mantiene contactos con Omán sobre garantías para un tránsito seguro en la zona.

Paralelamente, Catar informó que continúan los esfuerzos de mediación, junto con Pakistán y Omán, para alcanzar una solución de corto plazo que permita retomar el diálogo.

Las tensiones también continúan sobre el terreno

Este martes, la agencia marítima británica UKMTO reportó que un buque fue alcanzado por un proyectil de origen desconocido en el estrecho de Ormuz, mientras que otra embarcación se hundió en el mar Rojo tras un ataque vinculado al bloqueo marítimo impuesto por los rebeldes hutíes de Yemen a puertos saudíes.

Con el descenso de este martes, el Brent acumula una caída superior al 12 % en apenas dos sesiones, después de haber perdido más de un 7 % el lunes, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que canceló un "ataque masivo" contra Irán con el objetivo de favorecer una salida negociada al conflicto.

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