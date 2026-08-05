Energía captará un 20 % de la inversión por la inteligencia artificial

El 80 % restante de la inversión irá para la informática. ( SHUTTERSTOCK )

La inteligencia artificial (IA) es una tecnología fuertemente consumidora de electricidad, aunque sus mejoras en términos de eficiencia son rápidos, y de aquí a 2030 un 20 % de los dos billones de dólares que se prevé que se inviertan en centros de datos irán dirigidos a activos de energía.

Esa es una de las cifras que aparecen en un vídeo presentado este martes por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en el que analiza las implicaciones para el sector del tirón de la IA, y explica que el 80 % restante de la inversión irá para la informática y otras infraestructuras de los centros de datos.

La capacidad de los centros de datos diseñados de forma específica para la IA se ha duplicado en los doce últimos meses y de los más de 400,000 millones de dólares que dedicaron en 2025 a esas instalaciones las grandes compañías tecnológicas se va a pasar a 700,000 millones en 2026.

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Los centros de datos concentran una importante utilización de energía (el de mayor tamaño que se está construyendo actualmente absorberá tanta corriente como dos millones de hogares) que se calcula que representará en 2030 aproximadamente el 3 % de la demanda mundial de electricidad, equivalente a toda la que consume Japón.

Es verdad que a escala mundial hay otros vectores de aumento de la demanda eléctrica que van a ser más importantes que la IA, en concreto el tirón de los vehículos eléctricos o la instalación de nuevos equipos de aire acondicionado.

Consumo y ahorro Los centros de datos dedicados a la inteligencia artificial registran fuertes fluctuaciones en su consumo eléctrico durante el entrenamiento y uso de los modelos. La AIE citó un caso en 2025 en el que la demanda aumentó un 400 % en apenas un cuarto de segundo, por lo que estos picos se cubren principalmente con sistemas de almacenamiento de energía, como baterías.