El petróleo de Texas recorta su bajada hasta los 82.23 dólares

Los precios del petróleo vuelven a registrar reducciones en medio de nuevas expectativas de acuerdos en el Medio Oriente. ( SHUTTERSTOCK )

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) recortó este miércoles la bajada protagonizada en las primera operaciones de la jornada y cerró en 82.23 dólares el barril, un 0.16 % menos que este martes.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 0.13 dólares respecto al cierre anterior.

Antes de la apertura de Wall Street, el precio del crudo había bajado hasta los 80 dólares, siguiendo con la tendencia marcada estos últimos días ante la esperanza de que Irán y Omán acuerden abrir una nueva ruta provisional en el estrecho de Ormuz.

La dependencia de la guerra

Ambos países trabajan en un marco para crear una nueva ruta marítima por el estrecho, clave para un 20 % del crudo mundial antes de que Teherán lo cerrara en represalia a los ataques de Estados Unidos.

Además, los inversores vieron con buenos ojos la operación 'Paria Económico' con la que el Gobierno de Donald Trump quiere "cortar todas las opciones económicas de Irán".

Algunos señalaron el carácter no agresivo de la estrategia y las declaraciones previas del mandatario, en las que prácticamente adelantó la operación, como algunas de las razones que mantuvieron a la baja el precio del petróleo.

Sin embargo, en torno a las 13:00 (17:00 GMT), según recoge la cadena CNBC, la publicación de una información, por parte de Bloomberg, que apunta a que el presidente ruso, Vladímir Putin, pretende intensificar la guerra con Ucrania, tensionó los mercados de nuevo.

De confirmarse, estas oscilaciones volverían a poner de manifiesto la volatilidad del mercado del crudo con los asuntos geopolíticos