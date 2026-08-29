TotalEnergies subraya desconexión entre el mercado petrolero y el estrecho de Ormuz

El consejero delegado de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, subrayó la desconexión entre el mercado del crudo, que puede fluir por el estrecho de Ormuz aunque sea con interrupciones, y el de sus derivados, que en la práctica no está saliendo por ese paso ni llegan de las refinerías rusas.

En una entrevista en la emisora France Inter, Pouyanné señaló que lo que ocurre es un fenómeno sorprendente por la desconexión del mercado del petróleo y del mercado de los productos petrolíferos en razón del funcionamiento del estrecho de Ormuz por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El cierre de ese paso por el que antes de la guerra salía del golfo Pérsico alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado (GNL) que se consumía en el mundo, ha conducido a que mientras el crudo en los últimos días ha estado rondado los 85 dólares por barril, en el caso del diesel ha cotizado por encima incluso de los 150 dólares.

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El responsable del grupo francés explicó que la razón es que los países productores del golfo Pérsico como Catar o Abu Dabi tienen sus depósitos de crudo al completo, y cuando encuentran un barco dispuesto a atravesar el estrecho de Ormuz están dispuestos a venderlo incluso a menos de 70 dólares el barril.

Cruzar el estrecho en las circunstancias actuales, con los riesgos por la guerra, supone un sobrecoste de unos 10 dólares que se puede asumir.

El problema para los derivados del petróleo, como el gasóleo, es que los barcos que lo transportan son mucho más pequeños, y para ellos el sobrecosto que pueden recibir no les compensa el riesgo añadido por ese trayecto. En la práctica, eso significa que no salen esos derivados del golfo Pérsico.

A eso se añade -según el escenario descrito por Pouyanné- la situación generada por la guerra de Ucrania, que en respuesta a los ataques que recibe está provocando numerosos daños en las refinerías rusas, que en consecuencia no pueden poner en el mercado derivados del petróleo.

Medidas de TotalEnergies

"Un mercado mundial funciona si las cadenas de aprovisionamiento funcionan, pero no cuando eso no ocurre, como ahora", concluyó.

El consejero delegado de TotalEnergies confirmó que su empresa va a seguir aplicando topes de precios al carburante que vende en sus gasolineras en Francia para limitar el impacto de las subidas de precios a los consumidores e hizo hincapié en que es la única petrolera en el mundo que lo está haciendo.

"Mientras dure el conflicto, seguiremos ofreciendo esa protección", indicó antes de precisar que hasta ahora esos topes le han costado a su compañía entre 250 y 300 millones de euros, aunque también le ha supuesto un aumento de su cuota de mercado en Francia.

TotalEnergies limita sus precios a 1.99 euros por litro en el caso de la gasolina y a 2.25 euros en el caso del gasóleo.

El consejero delegado advirtió de que, si sale adelante la iniciativa de un impuesto específico para las petroleras, nunca más habrá un tope para los combustibles.

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