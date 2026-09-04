El Gobierno congela el precio de los principales combustibles; otros suben hasta RD$13

Vehículos en una estación de combustible. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Gobierno dominicano congeló el precio de los principales combustibles para la semana del 5 al 11 de septiembre, mientras que otros aumentarán hasta 13.50 pesos por galón, según comunicó este viernes el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

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Los dos tipos de gasolina: la premium y la regular se mantendrán sin variación y se venderán a 341.10 pesos y 310.50 pesos por galón, respectivamente.

De igual forma, el gasoil regular se ofertará 262.80 por galón y el óptimo a 293.10 pesos, ambos quedando sin cambios en su costo. Asimismo, el gas licuado de petróleo (GLP) se comercializará a 135.20 pesos por galón y el gas natural a 43.97 pesos el metro cúbico, sin variaciones en su precio.

El galón de avtur se despachará a 303.50 por galón, subiendo 12.28 pesos, y el kerosene a 343.20 por galón, aumentando 13.50 pesos. De igual forma, el fuel oil número 6 se venderá 167.73 pesos por galón, sube 1.47 pesos, y el fuel oil 1 % a 197.41 pesos, subiendo 1.43 pesos.

Subsidio

El MICM informó que para mantener los precios de los principales derivados del petróleo se destinaron 1,294.5 millones de pesos en subsidio, superando ese concepto los 30,000 millones de pesos en lo que va de año.

Con los precios para esta semana, el Gobierno subsidia cada galón con 20.31 pesos en el gas licuado, 24.12 pesos en la gasolina premium, 42.68 en la gasolina regular, 94.31 en el gasoil regular y 101.91 en el óptimo.