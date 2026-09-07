El petróleo vuelve a acercarse a US$100 ante escalada entre EE. UU. e Irán

Plataforma de extracción de petróleo. ( SHUTTERSTOCK )

El precio internacional del petróleo volvió a acercarse este lunes a la barrera de los 100 dólares por barril, impulsado por una nueva escalada militar entre Estados Unidos e Irán que ha reducido el movimiento de buques a través del estrecho de Ormuz, una de las rutas petroleras más importantes del mundo.

El crudo Brent, utilizado como referencia internacional, alcanzó 97.17 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, llegó a 92.27 dólares, según reportó Reuters.

Ambos precios se colocaron cerca de sus máximos de las últimas seis semanas.

El mercado observa especialmente lo que ocurre alrededor del estrecho de Ormuz, una estrecha vía marítima situada entre Irán y Omán por donde, antes del actual conflicto, circulaba cerca de una quinta parte del petróleo comercializado mundialmente.

La preocupación aumentó después de nuevos ataques estadounidenses contra buques petroleros iraníes y acciones de represalia de Irán contra embarcaciones en la zona.

Reuters informó que el tránsito promedio de barcos que transportan materias primas por Ormuz cayó a unos 10 por día durante los últimos diez días, su nivel más bajo desde mayo.

La situación llegó a ser todavía más extrema el sábado, cuando solo dos embarcaciones de este tipo atravesaron la zona, según datos de la firma especializada Kpler citados por la agencia.

¿Por qué vuelve a subir el petróleo?

El problema no es únicamente cuánto petróleo existe, sino si puede salir de los países productores y llegar a los mercados.

El Golfo Pérsico concentra algunos de los mayores productores de crudo del planeta, entre ellos Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos e Irán.

Cuando aumenta el riesgo de que los barcos no puedan utilizar Ormuz con normalidad, los operadores del mercado anticipan una posible reducción del suministro y el precio del barril tiende a subir.

A eso se suman ataques y amenazas contra instalaciones y embarcaciones relacionadas con el sector energético.

Irán anunció este lunes que prevé establecer una nueva zona marítima restringida en el Golfo y advirtió sobre posibles nuevas represalias contra intereses estadounidenses si continúan los ataques contra sus activos.

El escenario ha elevado nuevamente la denominada "prima de riesgo geopolítico": el dinero adicional que el mercado está dispuesto a pagar por el petróleo ante el temor de que una guerra reduzca su disponibilidad.

No es la primera vez que supera los US$100 este año

Aunque el acercamiento a 100 dólares vuelve a encender las alarmas, el petróleo ya ha cruzado esa barrera durante 2026.

En marzo, durante una fase más intensa de la guerra con Irán, los precios llegaron a rondar los 120 dólares por barril.

Posteriormente bajaron cuando aumentaron las expectativas de acuerdos y reapertura de rutas comerciales.

El 23 de julio, el Brent volvió a cerrar por encima de los 100 dólares por primera vez desde mayo, después de nuevos ataques en Oriente Medio que aumentaron nuevamente el temor por el abastecimiento.

Ahora el mercado vuelve a acercarse a ese nivel.

OPEP+ mantiene su producción La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, conocidos como OPEP+, decidieron el domingo mantener para octubre los niveles de producción establecidos para septiembre. Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán participaron en la reunión y afirmaron que continuarán evaluando mensualmente las condiciones del mercado. La próxima reunión fue fijada para el 4 de octubre. Eso significa que, al menos de momento, el grupo no anunció un incremento extraordinario de producción para compensar las dificultades de suministro provocadas por el conflicto.

¿Puede llegar a US$120?

La respuesta dependerá principalmente de lo que ocurra en Ormuz.

Goldman Sachs considera que una intensificación de los ataques contra barcos e instalaciones energéticas en Oriente Medio podría llevar el petróleo hasta aproximadamente 120 dólares por barril.

El mismo banco estima que, si las exportaciones de la región recuperan su funcionamiento normal, los precios podrían retroceder hacia los 80 dólares.

La diferencia entre ambos escenarios muestra hasta qué punto el precio actual depende de la guerra y no solamente de la oferta y demanda tradicional.

El impacto ya comienza a sentirse más allá del petróleo crudo.

Associated Press informó este lunes que el precio promedio de la gasolina regular en Estados Unidos llegó a 4.14 dólares por galón durante el fin de semana del Día del Trabajo, un récord para esa fecha, mientras el diésel alcanzó 5.85 dólares por galón.

El aumento de los combustibles también preocupa a los mercados financieros porque puede encarecer el transporte, la producción de mercancías y eventualmente los precios que pagan los consumidores.

Por ahora, el Brent todavía permanece por debajo de 100 dólares.

Pero con el barril alrededor de 97 dólares y el tránsito petrolero por Ormuz nuevamente bajo presión, la distancia que separa al mercado de esa barrera se ha reducido a menos de tres dólares.