El petróleo de Texas abre con una bajada del 3.5 % tras superar los 100 dólares el barril

El precio del petróleo intermedio de Texas desciende tras soprepasar los 100 dólares ayer y conmocionar los mercados. ( AFP )

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) abrió este viernes con una bajada del 3.5 %, hasta 98.91 dólares el barril, tras superar ayer al término de la sesión los 100 dólares por la guerra en Irán.

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 3,57 dólares respecto al cierre previo.

El crudo alcanzó ayer su nivel más alto en tres meses, impulsado por el temor de los operadores a que la guerra de Estados Unidos contra Irán se prolongue más de lo previsto.

Según The Wall Street Journal, que cita a funcionarios estadounidenses, altos asesores de la Casa Blanca, entre ellos el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, han sugerido al presidente Donald Trump que la guerra en Irán podría alargarse durante el resto de su mandato.

Trump ha asegurado en numerosas ocasiones que el conflicto terminaría tras las elecciones de medio mandato en Estados Unidos y que el país norteamericano saldría vencedor.

Aumento de tensión

La noticia se publicó en medio del renovado intercambio de ataques entre Washington y Teherán en el último mes.

Por otro lado, los rebeldes chiíes hutíes del Yemen tomaron este jueves el control del estratégico puerto de Moca, en el mar Rojo, pocas horas después de haber completado la toma de toda la importante provincia de Al Hudeida, con lo que consolidan su presencia cerca del estrecho de Bab el Mandeb, clave para el comercio mundial.

Según Jim Reid, analista de Deutsche Bank, esto disparó la preocupación del mercado por la seguridad del transporte marítimo en el mar Rojo y sus posibles consecuencias en las exportaciones de petróleo de Arabia Saudí, donde la producción de crudo ha caído a su nivel más bajo desde 1990.