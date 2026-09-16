El petróleo de Texas cierra con una bajada del 3.2 %, hasta los 102.43 dólares el barril

El petróleo intermedio de Texas cerró con una bajada del 3.2 %, hasta los 102.43 dólares el barril, ante las nuevas tensiones geopolíticas en Oriente Medio. ( MAGNIFIC.COM )

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este miércoles con una bajada del 3.2 %, hasta los 102.43 dólares el barril, ante las nuevas tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, recortaron 3.4 dólares respecto al cierre previo.

El crudo estadounidense se disparó en la víspera a su mayor precio en unos cuatro meses y hoy perdió casi todo lo ganado, pero se mantuvo por encima de los cien dólares por la perspectiva de una oferta restringida.

Los rebeldes hutíes del Yemen, aliados de Irán, reivindicaron este miércoles ataques contra instalaciones de la empresa petrolera Aramco y la base aérea de Khamis Mushait en Arabia Saudí.

Amenazas de los hutíes

Los hutíes advirtieron que seguirán atacando hasta que Riad detenga sus operaciones y levante el bloqueo naval y aéreo en el Yemen, país en el que interviene militarmente desde 2015 al frente de una coalición en contra del Gobierno yemení internacionalmente reconocido.

Mientras tanto, sigue en el punto de mira el cierre de un importante oleoducto saudí que sufrió varios ataques con drones procedentes de Irak la semana pasada.

El oleoducto Este-Oeste, situado en las regiones de Riad y Medina, transporta unos siete millones de barriles de crudo diarios y es la principal ruta de suministro a los mercados globales en el actual contexto de tensiones en el estrecho de Ormuz.

El secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, dijo hoy -en CNBC- que Riad ha "actuado rápidamente" para exportar más petróleo a través de Ormuz con ayuda de EE. UU. mientras el oleoducto permanece cerrado, y aseguró que la interrupción es "temporal".

En el plano doméstico, la Reserva Federal de EE. UU. ordenó hoy una subida de los tipos de interés de un cuarto de punto, como se esperaba, y sugirió que habrá otra subida este año ante la persistente inflación en el país.

La decisión puede ejercer presión a la baja sobre el crudo al encarecer el crédito, reforzar el dólar y frenar la demanda de petróleo.

Esta tarde, el Gobierno de EE. UU. publicará los datos semanales de sus reservas comerciales de crudo, pero el Instituto Americano de Petróleo proyectó un aumento de unos siete millones de barriles mientras la producción se mantiene en récord.