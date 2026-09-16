La FED se reúne con expectativas de que subirá tipos por primera vez desde 2023

La Reserva Federal inició ayer una crucial reunión de dos días de duración que podría saldarse con la primera subida de tipos de interés desde julio de 2023 ante la persistente inflación en Estados Unidos y un contexto marcado por una nueva escalada del precio del petróleo debido a la guerra de Irán.

El encuentro que inició ayer por el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed es el primero desde que el conflicto en Oriente Medio volvió a escalar con nuevos frentes abiertos, y con el acceso a la ruta del mar Rojo comprometido o con el cierre de un oleoducto saudí clave tras una serie de ataques.

Así, el órgano de política monetaria de la Fed se reúne con el barril de crudo ya en el entorno de los 105-110 dólares, es decir, un 60 % más caro que en febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán, y un 25 % más con respecto a fines de julio, cuando había perspectiva de un acuerdo de paz entre Washington y Teherán.

También será el tercer encuentro que preside Kevin Warsh y el primero desde que pasó a liderar la Fed en mayo en el que hay expectativas reales de una subida de los tipos -que actualmente están en una horquilla entre el 3.5 y el 3.75 %- ante el escenario que se dibuja en Estados Unidos con respecto a los incrementos de precios y a un mercado laboral con perfil resiliente.

Puestos de trabajo

Los datos más recientes del IPC, correspondientes a agosto, muestran una inflación que se mantuvo plana en el 3.4 % interanual tras haber registrado bajadas en junio y julio, mientras que el dato subyacente, que excluye energía y alimentos por su volatilidad, mostró un descenso de apenas una décima con respecto a la cifra interanual del mes anterior hasta quedar en el 2.4 %.

A su vez, Estados Unidos generó el mes pasado 162,000 puestos de trabajo, muy por encima de lo previsto por los analistas, y mostró una tasa de paro (el 4.1 %) sin cambios. Esto, unido a una inflación que se resiste a enfriarse, dibuja un panorama que, según una mayoría de economistas, la Fed difícilmente puede ignorar.

Por su parte, el responsable de Estrategia Macroeconómica para EE.UU. del Grupo Financiero Mitsubishi UFJ (MUFG, por sus siglas en inglés) es el grupo financiero más grande de Japón, George Gonçalves, y el economista encargado de EE. UU. en MUFG, Agron Nicaj, coinciden con la mayoría de analistas a la hora de prever que la subida de tipos será de un cuarto de punto.