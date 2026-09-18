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Los principales combustibles suben hasta RD$9.00; gasolina premium costará RD$350

El Gobierno dispuso aumentos de hasta RD$9.00 en la gasolina premium y el gasoil óptimo y de RD$5.00 en combustibles regular

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    Los principales combustibles suben hasta RD$9.00; gasolina premium costará RD$350
    Vehículos en una estación de combustible. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

    El Gobierno dominicano dispuso aumentos de hasta RD$9.00 en la gasolina premium y el gasoil óptimo y de RD$5.00 para la gasolina y el gasoil regular. Asimismo dispuso alzas de hasta RD$29.30 en el galón del kerosene

    • El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) anunció este viernes que el galón de la gasolina premium se venderá a 350.10 pesos, mientras que el de la regular se despachará a 302.10 pesos durante la semana del 19 al 25 de septiembre.

    De igual forma, el gasoil óptimo se comercializará a 302.10 pesos por galón y el regular a 267.80 pesos. El gas licuado de petróleo y el gas natural se mantendrán sin variación y el primero se despachará al público a 135.20 pesos por galón y el segundo a 43.97 pesos el metro cúbico. 

    El MICM informó que el Gobierno destinó esta semana 1,985.7 millones de pesos en subsidios para contener el impacto de la crisis en los mercados energéticos internacionales. 

    Otros combustibles

    Asimismo, el kerosene sufrirá un incremento de RD$29.30 por galón y se venderá a 388.30 pesos, mientras el avtur se comercializará a 354.40 pesos, aumentando RD$27.43 por galón

    También, el fuel oil número 6 se ofertará a 178.38 por galón, subiendo RD$5.53 y el fuel oil 1%S se despachará a 214.47 pesos por galón, aumentando RD$11.08.

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