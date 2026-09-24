El petróleo de Texas sube un 2.11 % pendiente de Irán y de la cumbre Trump-Xi

El precio del petróleo volvió a ser impactado por la confrontación en el Medio Oriente. ( SHUTTERSTOCK )

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subía este jueves un 2.11 %, hasta los 94.10 dólares por barril, ante el aumento de las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán, mientras los inversores están también pendientes de los resultados de la cumbre entre los presidentes estadounidense, Donald Trump, y chino, Xi Jinping.

A las 09:30 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en noviembre sumaban 1,94 dólares respecto al cierre anterior.

En la víspera, el WTI ganó un 1.81 %, hasta los 92.16 dólares por barril, y este jueves continuaba al alza en un contexto marcado por el enfriamiento de las expectativas de un acercamiento diplomático entre Washington y Teherán.

Entretanto, el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, anunció que Estados Unidos y China extenderán la tregua comercial bilateral hasta mediados de enero, lo que reduce el temor a una escalada arancelaria entre las dos mayores economías del mundo y su posible impacto sobre la demanda de crudo.

El impacto directo en RD

El presidente Luis Abinader utilizó su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para advertir sobre el impacto de las guerras ocurridas a miles de kilómetros del Caribe. Resaltó que terminan trasladándose a los precios de los combustibles, los alimentos y otros bienes que pagan los dominicanos.

"Situaciones que ocurren muy lejos de nuestras costas pueden golpear directamente la mesa de nuestras familias", expresó el mandatario durante su intervención en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Abinader señaló directamente las guerras en Europa y Oriente Medio y aseguró que ambas han provocado aumentos en los precios internacionales de los alimentos y la energía.

Durante el primer semestre de 2026, las importaciones dominicanas de derivados del petróleo alcanzaron US$1,804.83 millones, frente a US$1,390.28 millones durante el mismo período de 2025.

La diferencia representa US$414.55 millones adicionales en apenas seis meses y un incremento de 29.82 % en la factura por esos productos.

Ese aumento coincidió con las consecuencias internacionales del conflicto en Medio Oriente sobre los mercados energéticos.

Bolsas europeas cierran en baja

Las bolsas europeas cerraron en baja este jueves, lastradas por el alza de los precios del petróleo y las expectativas sobre la reunión entre Donald Trump y el presidente chino, Xi Jinping.

La bolsa de Fráncfort (-0.57%) y la de Milán (-0.85%) fueron las más golpeadas. París bajó 0.52%, Londres cedió 0.24% y Madrid perdió 0.30%.