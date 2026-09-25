Aumentan entre dos y cuatro pesos el precio de los principales combustibles

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) dispuso aumentos de entre dos y cuatro pesos en el precio de los principales combustibles para la semana del 25 de septiembre al 2 de octubre, mientras que otros registrarán reducciones y el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural se mantendrán sin variación.

Con los nuevos precios, la gasolina premium se venderá a 353.10 por galón, subiendo 3.00 pesos, y la regular a 317.50 por galón, incrementando 2.00 pesos. Asimismo, el gasoil regular se despachará a 270.80 por galón, aumentando 3.00 pesos, y el óptimo se comercializará a 306.10 por galón, para un alza de 4.00 pesos.

El GLP se ofertará 135.20 pesos por galón y el gas natural a 43.97 pesos el metro cúbico, ambos quedando su precio sin variación.

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El MICM informó que el Gobierno destinó 1,770.6 millones de pesos en subsidios a los combustibles para la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2026.

Otros hidrocarburos

La nueva resolución de Industria, Comercio y Mipymes fija el precio del avtur en 336.99 por galón, bajando 8.41 pesos, y el del kerosene en 383.70 por galón, para una reducción de 4.60 pesos.

Asimismo, el fuel oil número seis se venderá a 176.72 pesos por galón, baja 1.66 peso, mientras que el fuel oil 1%S se comercializará a 210.39 por galón, bajando 4.08 pesos.