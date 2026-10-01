El brent se dispara más de 4 %, hasta 102 dólares, tras el cese de exportaciones de China

El transporte del petróleo es parte clave de la confrontación de EE.UU. e Irán. ( EFE )

El precio del barril de brent para entrega en diciembre se disparó este jueves un 4.37 %, hasta situarse en los 102.31 dólares al cierre del mercado de futuros de Londres después de conocerse que China ha cancelado algunos cargamentos de productos petrolíferos cuya exportación estaba prevista para octubre.

Tras un cambio en el contrato de referencia en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, que ha pasado de noviembre a diciembre, el crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 4.28 dólares en comparación al precio de la sesión anterior, cuando registró 98.03 dólares.

Por el contrario, supone un descenso con respecto a los futuros del brent de vencimiento en noviembre -que hoy ya han dejado de tomarse como referencia-, que cerraron ayer al alza, con una revalorización del 0.92 % que los situaron en 103.53 dólares por barril.

Después de cerrar el mes de septiembre con un incremento superior al 14 %, el brent inició octubre también con importantes ganancias.

El factor chino

El mercado, ya sumido en la incertidumbre por el conflicto en Oriente Medio, reaccionó negativamente al conocer que los exportadores chinos de combustible habían cancelado algunos cargamentos de productos petrolíferos fuera de Hong Kong y Macao con el objetivo de favorecer el suministro interno por la volatilidad de los mercados energéticos mundiales.

La analista de Forex.com Fiona Cincotta afirmó este jueves que la suspensión de exportaciones petrolíferas por parte de las refinerías chinas "podría tensar los mercados de combustible, que ya se enfrentan a interrupciones en el suministro procedentes de Oriente Medio".