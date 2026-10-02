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El Gobierno congela el precio de los principales combustibles

La nueva resolución del MICM aumenta el costo de los dos tipos de fuel oil y reduce el del kerosene y el avtur

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    El Gobierno congela el precio de los principales combustibles
    Vehículos en una estación de combustible. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

    El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que el precio de los principales combustibles para la semana del 3 al 9 de octubre se mantendrá sin variación, otros sufrirán aumentos de hasta 4.00 pesos y el avtur y el kerosene registrarán reducciones. 

    La medida del MICM deja en 353.10 pesos por galón el precio de la gasolina premium, mientras que la regular se comercializará a 317.50 por galón, ambas manteniendo su costo. 

    • En tanto, el gasoil regular se venderá a 270.80 pesos por galón y el óptimo a 306.10 pesos, ambos se mantienen sin variación. De igual forma, el gas licuado de petróleo se ofertará a 135.20 pesos por galón y el gas natural a 43.97 metros cúbicos, quedando su precio sin alteración.

    En cambio, el avtur bajará 3.34 pesos por galón y se venderá a 333.65, mientras que el kerosene se comercializará a 380.10 por galón, reduciendo 3.60 pesos.

    El fuel oil número 6 se despachará a 180.76 por galón, subiendo 4.04 pesos, y el fuel oil 1%S se venderá a 212.75 pesos por galón, aumentando 2.36.

    Subsidio

    El MICM indicó que para la próxima semana se destinará 1,490.9 millones de pesos en subsidios a los combustibles, para mantenerlos congelados, a pesar de las alzas en los precios internacionales de los productos refinados. Informó que hasta la fecha Gobierno dominicano ha destinado casi 37,000 millones de pesos en subsidios. 

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