El petróleo de Texas cae más de un 4 % ante la posible liberación de reservas en la UE

Las variaciones en el precio del petróleo están vinculadas a la crisis centrada en el Medio Oriente. ( SHUTTERSTOCK )

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) caía este viernes un 4.21 %, hasta 88.96 dólares el barril, arrastrado por las conversaciones entre los países de la Unión Europea para liberar reservas estratégicas de diésel.

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de noviembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 3.91 dólares respecto al cierre del día anterior.

El retroceso en las cotizaciones se produce después de conocerse que los Veintisiete mantienen contactos de emergencia este viernes para estudiar una propuesta presentada por Francia, la cual plantea liberar 50 millones de barriles de diésel por parte del bloque comunitario y otros 50 millones de barriles de crudo a través de los socios de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Buques del Cuerpo de Marines van rumbo a Oriente Medio

Asimismo, también se conoció que el Pentágono enviará un tercer portaaviones y buques del Cuerpo de Marines a Oriente Medio, lo que supondrá aumentar la presencia de soldados entre 9,000 y 10,000 efectivos en la región, según publicó The Wall Street Journal.

Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con golpear a Irán "muy fuerte" si se confirma que Teherán estuvo detrás del incidente en el vuelo de Flydubai, unos hechos que Israel ha calificado de atentado terrorista.

Ayer jueves se anunció que el precio del barril de brent para entrega en diciembre se disparó un 4.37 %, hasta situarse en los 102.31 dólares al cierre del mercado de futuros de Londres después de conocerse que China ha cancelado algunos cargamentos de productos petrolíferos cuya exportación estaba prevista para octubre.

Tras un cambio en el contrato de referencia en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, que ha pasado de noviembre a diciembre, el crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 4.28 dólares en comparación al precio de la sesión anterior, cuando registró 98.03 dólares.