El petróleo de Texas baja a 90 dólares tras el acuerdo del G7 para liberar reservas

Los países del G7 acordaran el pasado viernes liberar 100 millones de barriles de diésel y crudo de sus reservas de emergencia. ( MAGNIFIC.COM )

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) empezó la semana con una bajada del 1.22 %, hasta 90 dólares el barril, tras el acuerdo alcanzado el pasado viernes por los países del G7 para liberar reservas de crudo y diésel.

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de noviembre, los de referencia en Estados Unidos, restaba 1.22 dólares respecto al cierre del día anterior.

Los países del G7 acordaran el pasado viernes liberar 100 millones de barriles de diésel y crudo de sus reservas de emergencia y se comprometieran a no imponer restricciones a la exportación de energía, tras las presiones de Washington.

Bruselas celebra decisión

La Comisión Europea celebró este lunes la decisión de los países del G7 de liberar 100 millones de barriles de petróleo y diésel de sus reservas de emergencia durante los próximos cuatro meses, una medida que además aleja la posibilidad de que Estados Unidos imponga restricciones a sus exportaciones de gasóleo.

"Hubo un compromiso claro de oponerse a las prohibiciones de exportación, que podrían agravar aún más una situación de suministro ya muy ajustada", dijo en rueda de prensa la portavoz de Energía del Ejecutivo comunitario, Anna-Kaisa Itkonen.

La portavoz señaló que "proteger a los hogares y a las empresas sigue siendo una prioridad" para Bruselas y calificó la liberación de reservas como "una medida inmediata y un buen paso adelante" que "tendrá un impacto positivo en los precios del petróleo".

El acuerdo llegó después de que Washington presionara a los europeos, en particular a Francia y Alemania, para que recurrieran a sus reservas estratégicas y amenazara con limitar las exportaciones estadounidenses de diésel si no contribuían a aumentar la oferta en el mercado.

Tras el pacto, el presidente estadounidense, Donald Trump, elogió la respuesta europea y descartó públicamente una prohibición de las exportaciones de diésel, aunque aseguró que esa eventual prohibición "nunca estuvo sobre la mesa".

El plan prevé una liberación sustancial de diésel en los primeros veinte días y será coordinado por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), mientras que corresponderá a los países participantes concretar su aportación y los productos que pondrán en el mercado.

La portavoz comunitaria agregó que corresponde a la AIE liderar el proceso, aunque ofreció la coordinación de los grupos de trabajo de la Comisión Europea y los Estados miembros.

Bruselas advirtió además de que Europa se encamina hacia "un invierno muy difícil" en materia de precios y abrió la puerta a posibles ajustes en la normativa comunitaria sobre emisiones y fugas de metano, criticada por Washington y cuya aplicación está prevista a partir del próximo 1 de enero.

Negociaciones con Irán Mientras, Irán afirmó ayer que sigue estudiando los detalles de la última propuesta hecha por Estados Unidos a través de Catar, aunque indicó que ya transmitió sus consideraciones preliminares a los mediadores cataríes en el marco de los contactos indirectos entre Teherán y Washington.Por su parte, el ministro de Petróleo de Irán, Mohsen Paknejad, en el cargo desde septiembre de 2021, presentó su renuncia, y en su lugar fue designado como titular interino Hamid Bovard, de acuerdo a una comunicación difundida la noche de este domingo por la agencia estatal iraní IRNA.Asimismo, la alianza OPEP+, que lideran Arabia Saudí y Rusia, decidió mantener sin cambios, por segundo mes consecutivo, su oferta de crudo en noviembre.