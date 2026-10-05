El petróleo cede: el Brent baja a 100 dólares y el WTI cae a 90

Operadores trabajan en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) durante la apertura de la sesión, en Nueva York, el 5 de octubre de 2026. Las acciones de Wall Street abrieron este lunes sin una dirección clara, con los inversores optando por la cautela ante los elevados rendimientos de los bonos, la incertidumbre sobre las tasas de interés y el impacto de la guerra en Irán sobre los precios mundiales. ( AFP )

Los precios internacionales del petróleo comenzaron la semana a la baja este lunes, con el Brent cerca de los 100 dólares por barril y el crudo estadounidense WTI en torno a los 90 dólares, presionados por una mayor disponibilidad de suministros de Oriente Medio y el acuerdo del G7 para liberar reservas de emergencia.

El barril de Brent para entrega en diciembre cerró en el mercado de futuros de Londres en 100.32 dólares, un descenso del 1.89 %. El crudo del mar del Norte, referencia en Europa, perdió 1.93 dólares frente a los 102.25 dólares registrados al cierre del viernes, según datos recogidos por EFE.

En Estados Unidos, el petróleo intermedio de Texas (WTI) también inició la jornada en terreno negativo. A las 09:00 de la mañana de Nueva York, los contratos para noviembre retrocedían un 1.22 %, hasta situarse en torno a 90 dólares por barril.

La presión sobre las cotizaciones se produjo después de que los países del G7 acordaran el viernes liberar de manera coordinada 100 millones de barriles de petróleo y diésel de sus reservas de emergencia durante los próximos cuatro meses, a través de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

El grupo también se comprometió a evitar restricciones a las exportaciones de energía, una decisión adoptada después de las presiones de Washington para aumentar la disponibilidad de combustibles y contener el impacto de las tensiones internacionales sobre los mercados energéticos.

Recuperación de EAU impacta positivamente

A esa medida se suma la recuperación de las exportaciones procedentes de Oriente Medio. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos han restablecido flujos habituales de crudo, aumentando la oferta disponible en momentos en que los mercados siguen atentos a posibles nuevas interrupciones vinculadas con las tensiones geopolíticas en la región.

Pese al descenso, el Brent permaneció por encima de la barrera de los 100 dólares. La analista de mercados de Forex.com Fiona Cincotta señaló que una de las principales incógnitas para los inversores es determinar si la mejora del suministro será suficiente para compensar la prima de riesgo provocada por la situación geopolítica y mantener contenidos los precios.

Otro factor observado por los mercados es la evolución de los contactos entre Estados Unidos e Irán. Teherán informó el domingo que continúa estudiando los detalles de la última propuesta estadounidense transmitida a través de Catar y que ya comunicó sus consideraciones preliminares a los mediadores cataríes.

En paralelo, se produjeron cambios en el sector petrolero iraní. El ministro de Petróleo, Mohsen Paknejad, presentó su renuncia y Hamid Bovard fue designado titular interino, según una comunicación difundida por la agencia estatal iraní IRNA.

Mientras tanto, la OPEP+, alianza encabezada por Arabia Saudí y Rusia, decidió mantener sin cambios por segundo mes consecutivo su oferta de petróleo para noviembre, dejando al mercado pendiente de hasta qué punto la recuperación de los flujos de Oriente Medio y la liberación de reservas del G7 podrán contrarrestar los riesgos de nuevas interrupciones de suministro.