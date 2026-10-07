Barrick Pueblo Viejo realiza monitoreo ambiental

La minera Barrick Pueblo Viejo realizó ayer la jornada número 59 de sus Monitoreos Ambientales Participativos, con la participación de representantes comunitarios, académicos y autoridades en la evaluación de parámetros ambientales en el entorno de la operación minera, ubicada en Sánchez Ramírez.

La actividad reunió a más de 100 personas, incluidos representantes de unas 40 comunidades de Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel, así como miembros de instituciones gubernamentales, universidades y organizaciones productivas y comunitarias.

Los monitoreos se realizan trimestralmente desde 2012 y contemplan la toma de muestras para evaluar la calidad del agua y del aire, además de los niveles de ruido en zonas próximas a la mina.

Durante la jornada, los participantes acompañaron a los equipos técnicos en la recolección de muestras y visitaron el punto de descarga de las aguas tratadas por Pueblo Viejo y varios cuerpos de agua cercanos. Desde 2021, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) participa como tercero independiente, realizando su propia toma de muestras y los análisis en sus laboratorios. Según Pueblo Viejo, los resultados indican que la calidad del agua se mantiene dentro de las normas aplicables.

Carlos Sánchez, coordinador del área Sostenibilidad de Pueblo Viejo, indicó que los monitoreos en el arroyo Margajita muestran una mejoría progresiva en su curso y en el punto donde desemboca en el río Yuna.

Envían informe del avance Durante el encuentro, Pueblo Viejo presentó información sobre la remediación ambiental de la mina. Participaron representantes gubernamentales, autoridades locales, universidades y centros educativos. La empresa informó que remite semestralmente al Ministerio de Medio Ambiente los resultados y avances de su sistema de monitoreo ambiental.