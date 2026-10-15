Ministerio de Industria, Comercio acuerda desarrollo de los semiconductores

Santo Domingo se encamina hacia la cadena global de suministros de semiconductores. ( PEXELS )

El titular del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, firmó un acuerdo con la Fundación SEMI para impulsar el desarrollo de la industria de semiconductores en la República Dominicana, mediante la formación de talento y la creación de condiciones que favorezcan la inversión.

El memorándum de colaboración fue suscrito en el marco de Semicon West 2026, donde Sanz Lovatón participa junto a una delegación público-privada dominicana. Por SEMI, firmó Shari Liss, vicepresidenta de Desarrollo Laboral Global e Iniciativas.

El convenio busca identificar los intereses y las necesidades de las empresas vinculadas a SEMI e impulsar políticas que permitan crear las condiciones para que puedan operar en el país. También contempla fortalecer la colaboración entre el Gobierno, las instituciones académicas, la industria y las organizaciones laborales.

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