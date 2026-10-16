El Gobierno congela el precio de los principales combustibles

Vehículos en una estación de gasolina. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó este viernes que el Gobierno destinó 1,860.3 millones de pesos en subsidios para mantener congelados los precios de los combustibles esenciales durante la semana del 17 al 23 de octubre de 2026, pese a las alzas registradas en los costos internacionales de los productos refinados.

Con el subsidio destinado esta semana, la inversión estatal para no transferir a la población las alzas asociadas al conflicto bélico iniciado en febrero supera los 40,200 millones de pesos en lo que va de año. Mientras los combustibles esenciales mantendrán sus precios, otros derivados registrarán aumentos esta semana.

El avtur subirá 7.89 pesos por galón, para venderse a 352.48; el kerosene aumentará 8.60 pesos, hasta los 395.80 el; el fuel oíl #6 se incrementará en 9.06 pesos, hasta 192.08 pesos; y el fuel oíl 1 % S subirá 9.23 pesos, para comercializarse a 228.90 pesos por galón.

Subsidios al gasoil y las gasolinas

Sin la intervención del Gobierno a través de los subsidios, el gasoil óptimo costaría 438.36 pesos por galón, en lugar de los 318.10 pesos que costará esta semana. Este combustible recibe un subsidio de 120.26 pesos por galón.

Igualmente, el gasoil regular recibe un subsidio de 120.10 pesos por galón para que esta semana se mantenga en 270.80 pesos.

En los últimos días, el costo del gasoil óptimo pasó de 196.57 dólares a 206.68 dólares en el mercado internacional, lo que representa un incremento de 5.14 %. En tanto, el gasoil regular pasó de promediar 165.27 dólares a 175.61 dólares, equivalente a un aumento de 6.26 % en una semana.

También reciben subsidios la gasolina regular, con 55.65 pesos por galón, y la gasolina prémium, con 26.39 pesos.

Ante esta situación, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, sostuvo una reunión con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, en la que acordaron una estrategia de cooperación técnica para mejorar la focalización de los subsidios sociales.

La iniciativa está orientada a fortalecer la capacidad de la República Dominicana para mitigar el impacto negativo que están teniendo en la economía las fluctuaciones internacionales de los precios de los combustibles.

Precios para la semana del 17 al 23 de octubre

Para la semana del 17 al 23 de octubre de 2026, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes dispuso los siguientes precios:

Gasolina prémium : 358.10 pesos por galón; mantiene su precio

: por galón; Gasolina regular : 317.50 pesos por galón; mantiene su precio

: por galón; Gasoil regular : 270.80 pesos por galón; mantiene su precio

: por galón; Gasoil óptimo : 318.10 pesos por galón; mantiene su precio

: por galón; Avtur : 352.48 pesos por galón; sube 7.89 pesos

: por galón; Kerosene : 395.80 pesos por galón; sube 8.60 pesos

: por galón; Fuel oíl #6 : 192.08 pesos por galón; sube 9.06 pesos

: por galón; Fuel oíl 1 % S : 228.90 pesos por galón; sube 9.23 pesos

: por galón; Gas licuado de petróleo (GLP): 135.20 pesos por galón; mantiene su precio

(GLP): por galón; Gas natural: 43.97 pesos por metro cúbico; mantiene su precio

La tasa de cambio promedio semanal es de 61.63 pesos por dólar, según las publicaciones diarias del Banco Central.

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