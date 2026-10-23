×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Combustibles
Añadir Diario Libre en GoogleCombustibles

El Gobierno congela el precio de los principales combustibles

La decisión implicará un subsidio de RD$1,600.9 millones, según informó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

    Expandir imagen
    El Gobierno congela el precio de los principales combustibles
    Un vehículo en una estación de combustible. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

    El Gobierno congeló el precio de los combustibles para la semana del 24 al 30 de octubre, una decisión que implicará un subsidio de 1,600.9 millones de pesos, según informó este viernes el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

    • La media deja en 358.10 pesos por galón el precio de la gasolina premium y en 317.50 pesos el de la regular, ambas manteniendo su precio sin variación. En tanto, el gasoil regular se comercializará a 270.80 pesos por galón y el óptimo a 318.10 pesos, quedando ambos congelados.

    Asimismo, el gas licuado de petróleo se despachará al público a 135.20 pesos por galón y el gas natural a 43.97 pesos por metro cúbico. Los dos combustibles mantienen su costo sin cambios.

    Otros suben

    En cambio, el avtur sufrirá un incremento de 6.18 pesos por galón y se venderá a 358.66 pesos, mientras que el kerosene se ofertará a 402.70 pesos por galón, incrementando 6.90 pesos en su costo.

    El fuel oil número seis se distribuirá a 195.87 pesos por galón, subiendo 3.79 pesos, y el fuel oil 1%s se despachará a 232.64 por galón, subiendo 3.74 pesos.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.