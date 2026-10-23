El Gobierno congela el precio de los principales combustibles

Un vehículo en una estación de combustible. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Gobierno congeló el precio de los combustibles para la semana del 24 al 30 de octubre, una decisión que implicará un subsidio de 1,600.9 millones de pesos, según informó este viernes el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

La media deja en 358.10 pesos por galón el precio de la gasolina premium y en 317.50 pesos el de la regular, ambas manteniendo su precio sin variación. En tanto, el gasoil regular se comercializará a 270.80 pesos por galón y el óptimo a 318.10 pesos, quedando ambos congelados.

Asimismo, el gas licuado de petróleo se despachará al público a 135.20 pesos por galón y el gas natural a 43.97 pesos por metro cúbico. Los dos combustibles mantienen su costo sin cambios.

Otros suben

En cambio, el avtur sufrirá un incremento de 6.18 pesos por galón y se venderá a 358.66 pesos, mientras que el kerosene se ofertará a 402.70 pesos por galón, incrementando 6.90 pesos en su costo.

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El fuel oil número seis se distribuirá a 195.87 pesos por galón, subiendo 3.79 pesos, y el fuel oil 1%s se despachará a 232.64 por galón, subiendo 3.74 pesos.