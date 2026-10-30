El Gobierno incrementa el subsidio y mantiene congelado el precio de la mayoría de los combustibles

El Gobierno congeló el precio de la mayoría de los combustibles para la semana del 31 de octubre al 6 de noviembre, lo que implica que se destine un subsidio de 1,516.5 millones de pesos, con lo cual suman 43,324 millones lo destinado para ese propósito en lo que va de 2026, según informó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

La medida mantiene en 358.10 pesos por galón el precio de la gasolina premium y en 317.50 pesos el de la regular, ambas manteniendo su costo sin variación. En tanto, el gasoil regular se comercializará a 270.80 pesos por galón y el óptimo a 318.10 pesos, quedando ambos congelados.

Esta semana sigue la tendencia a la baja de inventarios del gasoil. Nuevamente la Administración de Información Energética (EIA) de Estados Unidos informó que estos disminuyeron en 2.5 millones de barriles, ubicándose un 12 % por debajo del promedio de cinco años, acompañados de una caída en la producción diaria de gasoil hasta promediar 5.2 millones de barriles.

En octubre de 2026 los conflictos entre Rusia y Ucrania han ocasionado una baja en la producción de gasoil del mundo, por ende se ha incrementado los precios en Europa y Estados Unidos, elevando el costo del gasoil óptimo en los mercados internacionales hasta promediar 201.60 dólares por barril.

Asimismo, el gas licuado de petróleo (GLP) se despachará al público a 135.20 pesos por galón y el gas natural a 43.97 pesos por metro cúbico. Los dos combustibles mantienen su costo sin cambios.

El precio real del GLP esta semana es de 196.46 pesos por galón, para evitar esa alza, el Gobierno subsidia con 61.25 pesos el galón, lo que equivale al 45.31 % de su precio actual para mantenerlo congelado en RD$135.20 y así no afectar la economía diaria de los más vulnerables.

La alta demanda internacional del carburante, por la temporada de invierno, ha encarecido su precio y se ha incrementado en más de un 34 % desde el 1 al 28 de octubre.

Otros bajan

Asimismo, el avtur se venderá a 356.82 pesos, bajando 1.84 pesos por galón, mientras que el kerosene se ofertará a 400.10 pesos por galón, reduciendo su costo 2.60 pesos.

El fuel oil número se despachará a 194.56 pesos por galón, baja 1.31 pesos, y el fuel oil 1%s se despachará a 234.86 por galón, subiendo 2.22 pesos.