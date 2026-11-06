Suben RD$4.00 al precio de la gasolina premium y el gasoil óptimo y el subsidio se eleva otra vez

Una persona echa combustible en una motocicleta. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Gobierno dispuso este viernes aumentos de 4.00 pesos en el galón de la gasolina premium y el gasoil óptimo, mantuvo congelado el precio de los combustibles regulares y aplicó rebajas en otros.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que, para la semana del 7 al 13 de noviembre de 2026, la gasolina premium se venderá a 362.10 pesos por galón y el gasoil óptimo a 322.10, ambos incrementándose 4.00 pesos.

En tanto, la gasolina regular se despachará a 317.50 pesos por galón y el gasoil regular a 270.80 pesos, ambos mantienen su precio sin variación.

De igual forma, el gas licuado de Petróleo se ofertará a 135.20 pesos por galón y el gas natural a 43.97 pesos el metro cúbico, quedando ambos costos congelados.

El MICM comunicó que el subsidio para la próxima semana representará 1,139.1 millones de pesos. En lo que va de 2026 el Gobierno ha gastado 44,000 millones en ese concepto, monto que cuadruplica la partida inicial, estimada en 11,000 millones de pesos.

Otros bajan

El avtur se comercializará a 340.48 por galón, bajando 16.34 pesos, y el kerosene se despachará a 383.00 pesos, para una reducción de 17.10.

Asimismo, el fuel oil número 6 se venderá a 182.39 pesos por galón y el fuel oil 1%S a 222.41 pesos, bajando 12.17 y 12.45 pesos, respectivamente.